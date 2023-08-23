В Казахстане утвердили размеры грантов для одаренных детей, обучающихся в НИШ

Министр просвещения приказом от 14 августа 2023 года утвердил Правила присуждения и размеров образовательного гранта Президента РК "Өркен" для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", сообщает Zakon.kz.

Грант присуждается на конкурсной основе для обучения граждан РК путем проведения комплексного тестирования.

Распределение грантов между школами осуществляется рабочим органом в пределах средств, выделяемых из республиканского бюджета.

К участию в конкурсе допускаются казахстанцы, обучающиеся в организациях среднего образования, претендующие на обучение в 7-9-х классах школ.

Комплексное тестирование для приема на обучение в 7-х классах состоит из двух тестов:

тест по оценке способностей к изучению предметов естественно-математического направления по разделам "Математика", "Количественные характеристики" (выявление навыков оперирования цифрами и способности видеть их взаимосвязь), "Естествознание";

языковой тест по разделам "Казахский язык", "Русский язык", "Английский язык".

Результаты комплексного тестирования для обучения в 7-х классах, а также количество выделяемых грантов публикуются на официальном интернет-ресурсе рабочего органа.

По итогам комплексного тестирования формируются единые ранжированные списки претендентов по конкретным школам из числа участников конкурса, набравших 35% и более от максимально возможного балла по разделу "Математика", и 40% и более от максимально возможного балла по разделу "Количественные характеристики".

При равном количестве общего балла теста преимущество предоставляется претендентам с более высоким баллом по разделу "Математика". В случае, если у претендентов равные баллы по разделу "Математика", то преимущество предоставляется претендентам с более высоким баллом по разделу "Количественные характеристики".

В случае, если у претендентов равные баллы по разделам "Математика" и "Количественные характеристики", то преимущество предоставляется претендентам с более высоким баллом по разделу "Естествознание".

Если же у претендентов равные баллы по разделам "Математика", "Количественные характеристики" и "Естествознание", то преимущество предоставляется претендентам с более высоким баллом по языку (казахский, русский), выбранному для обучения при подаче документов на конкурс.

Присуждение гранта на обучение в 8-9-х классах для вновь открываемых школ проводится на конкурсной основе путем проведения комплексного тестирования.



Комплексное тестирование состоит из раздела "Математика", по одному из разделов "Физика", "Химия", "Биология" по выбору участника конкурса, а также разделов "Казахский язык", "Русский язык", "Английский язык".



По итогам комплексного тестирования для обучения в 8-9-х классах формируются единые ранжированные списки претендентов по конкретным школам из числа участников конкурса, набравших 35 и более процентов от максимально возможного балла по разделу "Математика" и выбранному разделу ("Физика", "Химия", "Биология").

При равном количестве баллов по комплексному тестированию преимущество предоставляется претендентам с более высоким баллом по разделу "Математика". В случае, если у претендентов равные баллы по разделу "Математика", преимущество предоставляется претендентам с более высоким баллом по выбранному разделу ("Физика", "Химия", "Биология").

Если у претендентов равные баллы по разделу "Математика" и выбранному разделу ("Физика", "Химия", "Биология"), то преимущество предоставляется претендентам с более высоким баллом по языку (казахский, русский), выбранному для обучения при подаче документов на конкурс.



После чего единые ранжированные списки публикуются на официальном интернет-ресурсе рабочего органа с указанием обладателей гранта и претендентов, зачисленных в резервный список.

Предусматривается, что резервный список претендентов для обучения в 7 классах, а также 8, 9-х классах вновь открываемых школ формируется отдельно по каждой школе и действует только в течение текущего учебного года в целях их привлечения к обучению в случае наличия вакантного места.

В случае наличия вакантного места и отсутствия по определенной школе резервного списка рабочий орган принимает решение о перераспределении грантов между другими школами в соответствии с общим резервным списком.

Список обладателей гранта из резервного списка публикуется на интернет-ресурсе рабочего органа не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения рабочим органом.

Размеры гранта

Финансирование гранта осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Размеры гранта составляют:

2 150 208 тенге в календарный год без учета проживания в общежитии;

в календарный год без учета проживания в общежитии; 3 036 859 тенге – с учетом проживания в общежитии.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2023 года.

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