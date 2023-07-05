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Эксперт из США раскритиковал внешний вид многоэтажек Астаны

Казахстан Астана США Фото: Zakon.kz
Руководитель Steppe Global Education Джоел Эриксон 5 июля 2023 года в кулуарах юбилейного форума мэров и вице-мэров городов-побратимов, посвященного 25-летию Астаны, отметил, что столичные многоэтажки выглядят скучно, сообщает Zakon.kz.

 Джоел Эриксон считает, что многоэтажки в столице Казахстана выглядят одинаково.

"Это, конечно, немного скучно. У нас в США такая же проблема. Строят новые дома, и они выглядят одинаково. Дело не в разнообразии. Нужно внедрить художников. Чтобы более неформальный сектор мог включиться здесь тоже. Разные граффити, не слишком много, а чуть-чуть".Джоел Эриксон

Также он согласился с мнением, что Астана – город не для пешеходов.

"Я согласен. Но поскольку у вас есть очень хорошие пространства, я вижу огромные возможности для этого. В принципе, это вопрос городской политики. Если вы хотите, то у вас есть для этого пространство. Пока у вас я не вижу трамваев. Это помогало бы. Ваш президент отметил, что важно для пешеходов что-то делать. Может, взять напрокат самокаты и велосипеды, это помогало бы".Джоел Эриксон

5 июля в Астане начался юбилейный форум мэров и вице-мэров городов-побратимов, посвященный 25-летию столицы.

В торжественном открытии форума принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев. В мероприятии участвуют порядка 1300 человек из 13 стран мира, в том числе США, Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Турции, Польши, Индии, России, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, Японии, Азербайджана, Южной Кореи и других.

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