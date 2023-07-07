Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии

42-летний Сергей Губер с женой и ребенком шесть лет назад переехали из Алматы в Гамбург, крупный город на севере Германии. Как рассказал Сергей корреспонденту Zakon.kz, суперобъективных причин для переезда у семьи не было. Просто захотелось кардинальных перемен.

Сергей с семьей и раньше бывали в Европе, в том числе и в Германии.

"И на тот момент мы поняли, что хотим жить именно в этой стране. Поэтому желание круто изменить свою жизнь сразу определило место на карте. Мы, не колеблясь, все взвесили, обоюдно решили, и вот мы здесь. Хотелось посмотреть, почувствовать на себе, каково это – жить здесь, а не просто приехать в качестве туристов", – начал свой рассказ Сергей.

Немецкие корни Сергея позволили ему и членам его семьи легко и в кратчайшие сроки получить гражданство Германии. Переехав туда, они сразу же получили паспорта и все привилегии новой для них страны, которая быстро стала для них родной. Как пояснил собеседник, у немцев нет разницы, какой ты национальности: раз у тебя есть гражданство Германии, то ты уже немец по умолчанию.

"Купили билеты в один конец, немного подтянули язык, параллельно собрали все необходимые документы. И вот с февраля 2017 года мы живем здесь. Еще ни разу не пожалели, что переехали сюда, только скучаем по родным и друзьям. За эти семь лет мы побывали практически во всех крупных городах страны. Первым делом, конечно, посетили Берлин, потом – Дрезден, Ганновер, Франкфурт-на-Майне, Бремен. Загорелись мечтой посетить юг Германии, начнем с Баварии, а там посмотрим. А вот в наш родной Алматы приезжаем редко, потому что перелет в Казахстан стоит очень дорого. Последний раз были там в канун Нового года", – говорит он.

Поездка в Казахстан на рождественские каникулы обошлась семье из четырех человек почти в пять тысяч евро. На эти деньги они, например, могли бы три недели отдыхать на Канарах. Как поясняет Губер, такие завышенные цены на перелет получаются, учитывая школьные каникулы, но это единственное время, когда семья может путешествовать.

Фото из архива Сергея Губера

В Германии Сергей работает помощником налогового консультанта, это что-то среднее между бухгалтером и юристом по налогам. Жена Сергея, Екатерина, учится на фармацевта. Учебная программа по этой специальности рассчитана на два года.

"Когда пришла "корона", мы поняли, что эта профессия будет востребована всегда. Тем более обучение проходит за счет государства, что, конечно, большой плюс. Также жена получает стипендию, это около тысячи евро. А так как у нас двое детей, ей еще идет надбавка к стипендии, что тоже довольно неплохо", – сказал Сергей.

До переезда в Европу Катерина и Сергей в Алматы профессионально занимались танцами, у них был свой коллектив, свое танцевальное шоу.

"Когда мы переехали, было не до танцев. Потом из-за пандемии танцы и вовсе оказались никому не нужны, так как все заведения закрыли. Поэтому нам пришлось срочно что-то предпринимать. Конечно, мы будем для себя танцевать, просто пока дети маленькие, нам их элементарно не с кем оставить, так что пока придется танцевать лишь дома", – рассказывает наш герой.

О немецком языке

По словам Сергея, немецкий язык дался ему непросто. Он учил его самостоятельно в Алматы, потом уже продолжил на языковых курсах в Германии. Сейчас уже проще.

"Что здесь очень удобно, пока ты учишься, государство берет на себя все финансовые расходы, включая аренду квартиры и социальное обеспечение. Здесь выплачиваются социальные пособия, платятся так называемые детские деньги. Самое интересное, что люди здесь на эти социальные выплаты живут десятилетиями, но это не про нас: мы сразу после переезда хотели как можно побыстрее интегрироваться и работать. Никаких проблем с адаптацией и с коммуникацией у нас не возникало, наоборот, сразу было ощущение, что оказались в родной стране", – говорит Сергей Губер.

В ходе беседы Сергей рассказал о многих нюансах их немецкой жизни. Оказывается, им пока так и не удалось завязать дружеских отношений среди немецкого окружения. Возможно, это связано с особенностью немецкого менталитета, ведь немцы неохотно идут на контакт с представителями других национальностей.

"К слову, в той компании, где я работаю, чисто немецкий коллектив, но там исключительно рабочие отношения. Все знакомые, с которыми мы общаемся, это в основном такие же, как и мы, переехавшие сюда из стран бывшего Союза. Мы с женой не ходим в национальные центры, наоборот, стараемся общаться с представителями коренной национальности, но они на дружественный лад почему-то не настроены. Кстати, такое тут везде, во всех диаспорах, все общаются своим кругом и все. Но главное, что мы все живем тут мирно, спокойно, и у нас все хорошо", – подчеркивает Сергей.

В семье Губеров двое несовершеннолетних детей. Дочка уже подросток, на момент переезда ей было пять с половиной лет, она всего несколько месяцев ходила в детский сад, потом начала обучение в гимназии, сейчас заканчивает пятый класс. Сын родился уже в Германии, этим летом мальчику исполнится пять лет.

"Дочка стремительно влилась во всю эту новую для всех нас среду, быстро нашла друзей, подруг, выучила язык, она свободно говорит на немецком, надеюсь, что будет знать и английский. Но дома мы между собой общаемся исключительно на русском, чтобы не забыть язык. А у сына вообще не было никаких проблем ни с языком, ни с общением, он у нас билингва, родился же уже здесь, поэтому ему повезло больше всех", – рассказывает Сергей.

Социализация и немецкие порядки

Было интересно узнать у Сергея о суммах пособий, порядках, налогах и штрафах. Немцы очень щепетильно относятся к соблюдению законов и прав в своей стране и особенно остро реагируют, если закон нарушается мигрантом.

"Не скажу, что законы тут слишком жесткие, но и не сильно лояльные. К примеру, штрафы за превышение скорости тут намного выше, чем в Казахстане. Могу сказать, что порядочность и дисциплинированность у немцев в крови, все это выстроено большой системой штрафов, поэтому они привыкли не нарушать законы, чтобы не платить баснословные суммы. Немцы – народ чистоплотный и очень порядочный, они не мусорят, а даже если насорили, они все за собой убирают. За городом, на природе все чисто, и не потому, что убирают, а потому что не мусорят. Здешние люди относятся к местам общего пользования как к своему дому, как к своей территории", – отметил он.

О пособиях

С января 2023 года пособие по безработице в Германии для одиноко живущих людей составляет 502 евро в месяц. Если люди состоят в официальном браке, то государство выплачивает 451 евро на человека.

Когда человек, живущий на пособие, трудоустраивается, государство отслеживает, хватает ли ему заработной платы на то, чтобы покрыть все свои потребности и коммунальные расходы. Если работающий человек получает достаточно, то он лишается пособия. Причем пособие получают все, и граждане Германии тоже.

Пока гражданин живет на пособие, он имеет возможность запросить переобучение на любую другую профессию, которая, предположительно, будет востребована на рынке труда в ближайшее время.

Дети получают свое пособие – причем все без исключения, независимо от доходов родителей. С 1 января 2023 года оно составляет 250 евро на ребенка. Этими деньгами родители распоряжаются на свое усмотрение, хотят – тратят на естественные нужды сейчас, хотят – откладывают на будущее. Ребенок получает его с момента рождения до наступления своего совершеннолетия. После достижения ребенком 18 лет он вправе продлить пособие на время своего обучения в колледже или в вузе, до 25 лет.

На данный момент Сергей, как полноправный гражданин Германии, уплачивает все налоги: медицинское страхование, пенсионные отчисления, страхование на случай безработицы и страхование на старость.

"Налоги тут достаточно высокие. У меня примерно треть зарплаты уходит только на налоги и социальные отчисления", – отметил он.

Бытовая экономия

А как насчет мифов и стереотипов о быте в Европе? Например, о том, что европейцы и немцы чрезмерно экономят воду, потому что у них очень высокий тариф на услуги водоснабжения? Сергей ответил коротко: в их семье воду особо не экономят и пользуются всеми благами цивилизации, как привыкли, живя в Казахстане.

"Как таковых коммунальных услуг тут нет. Мы оплачиваем аренду квартиры, а в эту сумму входит оплата за воду, отопление, электричество и услуги по дому, на случай какой-либо поломки. Аренда трехкомнатной квартиры, причем не в центре города, обходится нам примерно в 800 евро в месяц", – сказал Сергей Губер.

Многих пугают большие перемены. Люди привыкают к стабильности, к налаженному быту, к своему привычному кругу общения, к близким, к работе, к друзьям. Но если вы чувствуете огромную потребность что-то круто поменять в своей жизни, рискуйте, несмотря на возраст, обстоятельства и многие другие отговорки, которые мы часто себе придумываем. И действуйте! Никогда не поздно начать жизнь с чистого листа.