Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Нидерландах

Уроженка Карагандинской области, 37-летняя Акку Асанова, шесть лет назад переехала в Нидерланды по большой любви. Занимается волонтерством, но скучает по родине, говорит, что ей там не хватает казахстанского вайба. Она рассказала корреспонденту Zakon.kz о жизни в стране тюльпанов.

Акку Асанова со своим будущим мужем познакомилась в соцсети. Спустя месяц после знакомства пара встретилась в Казахстане, а уже через полтора года наша соотечественница переехала к мужу в город Дордрехт. Влюбленные создали семью, сейчас воспитывают двоих детей – девочку и мальчика (малышам 4,5 и 2,5 года).

"Я люблю эту страну всей душой и в дожди, и в ветер. Говорю так, потому что здесь часто бывают дожди и ураганы. С языком такой любви не сложилось, к сожалению. Нидерландский я начала учить еще до переезда, так как мне надо было сдать экзамен в посольстве, чтобы получить ВНЖ", – рассказывает Акку Асанова.

Фото из личного архива героини

О языке

По словам нашей героини, первые два года после переезда в эту страну она общалась больше на английском. Акку отметила, что на английском языке говорят почти все, даже пожилые люди. Особенно в больших городах, где местные жители, работающие в сфере обслуживания, овладевают мировым языком, чтобы успешно вести бизнес.

После рождения первенца, посещая детскую консультацию и знакомясь с мамами, молодая женщина поняла, что уже пора говорить на государственном языке.

"Так с месячным ребенком я стала посещать языковые курсы, заводить знакомства, учить и практиковать новые слова. Я думаю, знать язык обязательно, если ты связываешь жизнь с этой страной или же хочешь ближе познакомиться с людьми. Все-таки то, что вы говорите на одном языке, открывает души. Думаю, что если ты здесь живешь и строишь свою жизнь в этой стране, то знать язык очень важно, как и для себя самого, так и как дань уважения людям и стране, которая тебя кормит. Мой муж – турок, но родился и всю жизнь прожил в Нидерландах. Дома он с родней общается на турецком, но за пределами дома всегда на нидерландском", – поясняет она.

Акку продолжает изучать нидерландский на курсах, и теперь достаточно хороший уровень языка позволяет нашей соотечественнице помогать изучать его беженцам из Украины, так как она занимается волонтерством. Помимо этого, казахстанка работает переводчиком на приемах у семейного врача и переводит жалобы украинских пациентов.

Фото из личного архива героини

О плюсах и минусах эмиграции

Наша героиня видит в своей эмиграции больше плюсов, чем минусов.

"Единственный минус – здесь нет моей семьи. Нет рядом мамы, родственников и моих друзей. После тридцати лет мне пришлось заново учиться всему – языку, привыкать к новому быту, заводить друзей. Если говорить о минусах медицины, то, например, здесь очень тяжело попасть на прием к узкому специалисту, невозможно сдать все анализы по желанию, потому что вы захотели проверить свои гормоны, здесь не купишь медикаменты. Хотя со временем мне это уже не кажется минусом. Мы уже привыкли при температуре и при всех других жалобах пить парацетамол", – отмечает она.

Из плюсов казахстанка отмечает возможность круглогодично всюду перемещаться на велосипеде, питаться свежими фруктами и овощами, что не так сильно бьет по карману.

Фото из личного архива героини

Фото из личного архива героини

О пособиях и зарплатах

Один раз в три месяца на каждого ребенка государство выплачивает детское пособие в размере 260 евро. Никаких других пособий женщина не получает, так как ее супруг несет за нее финансовую ответственность.

"Моя свекровь, к примеру, живет на пособие от государства и получает множество льгот: не платит за некоторые коммунальные услуги, живет в социальном жилье, где тоже получает скидку. Но если у нее на счету пару месяцев будет лежать энная сумма денег, государство может выписать квитанцию и потребовать вернуть всю сумму соцвыплат, так как у нее на счету имеются финансовые сбережения. Поэтому здесь некоторые люди держат деньги не на депозитах в банках, а наличными дома", – говорит Акку Асанова.

По словам казахстанки, зарплаты в Нидерландах, как и везде, разные. Что касается налогов, то, к примеру, муж нашей героини отдает 40% от своей зарплаты государству.

Фото из личного архива героини

Об отношении к приезжим

"Я здесь не чувствую себя чужаком, а наоборот, чувствую себя свободно и очень комфортно, так как Нидерланды – очень многонациональная и разнообразная страна. Конечно, бывают случаи, и я не раз слышала, когда людям в моем окружении доводилось услышать такие слова, как "Возвращайтесь к себе!". Многих это, конечно, обижает, потому что они считают Нидерланды своей страной – они здесь родились, выросли, учились, говорят на государственном языке и прочее", – рассказывает Акку.

Фото из личного архива героини

О Казахстане и об адаптации

У Акку Асановой гражданство Казахстана. Каждые пять лет она должна продлевать свой статус ВНЖ в Нидерландах.

По словам нашей соотечественницы, у нее адаптация прошла очень легко. Она объясняет это тем, что перед окончательным переездом несколько раз приезжала в Дордрехт, чтобы примерить на себя жизнь в чужой стране и поближе познакомиться с семьей будущего мужа.

Плюс ко всему, у нашей героини уже был опыт жизни за границей, и, в принципе, она знала, каково жить вдали от дома.

Фото из личного архива героини

"Может быть, только со временем я поняла, что, если раньше в Америке или Англии, где я жила, я знала, что я была в гостях, то здесь уже мой новый дом, и я никуда не уеду. Я очень сильно скучаю по Казахстану и по Астане, так как до переезда сюда я жила в столице, иногда мне не хватает вайба своего города. Дордрехт намного меньше и очень спокойный. Часто, когда наступает тоска, я начинаю больше слушать нашу музыку, смотреть фильмы. Первые годы мы летали в Казахстан каждый год. На родину не удалось попасть только во время коронавируса. В последний раз были в 2022 году. В этом году организовали встречу с родными в Турции. Летать, конечно, недешево. Сейчас только перелет на четверых обходится более чем в 1500 евро", – объясняет казахстанка.

О путешествиях

Наша героиня рассказывает, что путешествуют они очень много, это считают одним из плюсов эмиграции.



"Так как мы живем рядом с границей Бельгии и Германии, однажды с семьей мы позавтракали дома в Нидерландах, пообедали в Бельгии, а поужинали в Германии. Мы очень часто ездим в однодневные поездки. Обычно это Бельгия и Германия". Акку Асанова

Как рассказывает наша собеседница, за все время проживания в Нидерландах они с семьей проездили не одну тысячу километров на автомобиле. Этим летом им удалось побывать в Швейцарии, Италии и Франции.

"Мы также путешествовали и по Азии, и внутри Европы: Португалия, Испания, Италия, Чехия, Австрия, Люксембург. Моя карта мира в телефоне вся красная от сердечек, которыми я помечаю места, куда бы мне хотелось попасть. Есть мечта увидеть Японию, объездить всю Португалию, в планах есть пункт посетить Южную Америку". Акку Асанова

О медицине

Акку сейчас работает в сфере медицины и, по ее словам, каждый день видит украинских пациентов и их огромное недовольство. Это связано с тем, что протокол лечения в Нидерландах существенно отличается от привычного для жителей бывшего СССР. Вызывать врача на дом тут можно, но не из-за повышенной температуры, а из-за более серьезных симптомов. Походы к врачу покрываются страховкой, но некоторые процедуры люди оплачивают за свой счет.

"К примеру, у нас в семье был такой случай. Моего мужа приехала забрать скорая, когда он нечаянно поперхнулся и упал в обморок. Это было бесплатно. Но вот за снимок головы ему выставили счет в 450 евро, который мы оплатили сами", – вспоминает наша соотечественница.

О традициях и отношению к жизни

В заключение казахстанка отметила, что, помимо красивой природы и обилия зелени, главная ценность нидерландцев в том, что все они живут в свое удовольствие, умеют сохранять баланс между работой и отдыхом. Уважают чужое мнение и соблюдают границы, очень выборочно относятся к еде, гуманно относятся к животным.

"Я счастлива оттого, что судьба забросила меня именно в эту страну. Я живу среди двух культур: турецкой и голландской". Акку Асанова

Она отметила, что несколько лет назад Нидерланды были на первом месте в рейтинге, где живут самые счастливые дети по критериям ЮНЕСКО.