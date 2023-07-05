Стало известно, в каких регионах чаще всего тонут казахстанцы

По данным МЧС РК, с начала купального периода в целом по стране утонули 59 человек. Наибольшее количество таких случаев зафиксировали в трех регионах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 5 июля, с начала купального сезона на водоемах Казахстана спасли 49 человек, в том числе 16 детей. 59 человек утонули, среди них 19 несовершеннолетних. Чаще всего купающиеся тонут в Алматинской, Актюбинской и Акмолинской областях.

Всего в стране более 50 тысяч водоемов, используемых для купания и отдыха. Спасательные подразделения МЧС контролируют 125 участков, которые наиболее популярны у отдыхающих. С начала года на воде спасли 103 человека, включая 43 детей.





"По стране определено 612 разрешенных мест для купания, из них 167 коммунальных и 445 частных пляжей. 3757 мест признаны опасными для купания и внесены в перечень запрещенных для купания мест. С начала года в данных местах местные исполнительные органы установили 2808 запрещающих знаков, работа в данном направлении продолжается", – добавили в пресс-службе министерства.

В МЧС отметили, что продолжают профилактическую работу. За различные нарушения, связанные с отдыхом на воде, оштрафовали 2702 человека.

Несчастные случаи на воде регулярно происходят в Казахстане. Например, в конце июня в Туркестанской области погиб пятилетний мальчик, утонувший в оросительном канале.