В каких регионах Казахстана стали чаще гибнуть в пожарах

10 октября 2023 года министр по ЧС Сырым Шарипханов на заседании правительства РК рассказал, в каких регионах люди стали чаще погибать от пожаров, сообщает Zakon.k.z.

Ежегодно с наступлением отопительного периода увеличивается количество пожаров.

"В целом, в жилом секторе с начала года их зарегистрировано более четырех тысяч. Погибли 203 человека, получили ожоги и отравления 193. Увеличение числа погибших при пожарах наблюдается в Шымкенте, Жамбылской, Актюбинской и Карагандинской областях". Сырым Шарипханов

Он отметил тенденцию отсутствия заинтересованности населения в личной безопасности.

"К примеру, в 2023 году от профилактических консультаций отказались жильцы свыше 10 тысяч домов". Сырым Шарипханов

Отдельный проблемный вопрос обеспечения безопасности в отопительный период – предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием бытового газа. 28 сентября в Алматинской области в двух жилых домах из-за неисправности оборудования произошла вспышка газовой смеси, в результате пострадали девять человек, трое погибли. По рекомендации МЧС эти факты рассмотрены на внеплановом заседании областной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с участием представителя министерства.

"По итогам определены проблемные моменты. К примеру, на сегодня в регионах наблюдается нехватка квалифицированных специалистов, осуществляющих контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования бытовых потребителей и дефицит штатных единиц. При этом, с 2021 года эта функция возложена на акиматы и реализуется жилищной инспекцией. Буквально на прошлой неделе, мной проведено совещание с заместителями акимов регионов по вопросу повышения безопасности населения при эксплуатации бытовых газовых баллонов и газового оборудования. Даны ряд рекомендаций". Сырым Шарипханов

Председатель комитета противопожарной службы генерал-майор гражданской защиты МЧС РК Нурболат Дербисов в мае 2023 года рассказал, что в 99,9% объектов образования выявлены нарушения пожарной безопасности.

