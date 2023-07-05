Фейк-контроль, самокатные правила и квартирный вопрос: как новые законы изменят жизнь казахстанцев

Депутаты ушли на каникулы до 1 сентября. За период первой сессии с 29 марта по 30 июня 2023 года Парламент РК VIII созыва принял 25 НПА. В основном, однако, это ратификации международных соглашений. Но есть и законы, более существенно повлиявшие на жизнь всех казахстанцев, пишет Zakon.kz.

Вообще-то очередные сессии Парламента РК длятся, согласно Конституции, с первого рабочего дня сентября по последний рабочий день июня. Но в Казахстане редкий созыв дотягивает до середины своего срока… Временные рамки ломаются. Так, первая сессия Парламента РК нынешнего VIII созыва была открыта 29 марта 2023 года, закрылась 30 июня и, таким образом, продлилась всего сто дней. Неудивительно, что из 82 законопроектов, находящихся в работе, принято лишь 25.

И то, по преимуществу, это ратификации различных международных соглашений. Каких именно – можно узнать, заглянув на сайт Парламента РК. Все это – безусловно важные документы, но прямого, непосредственного влияния на повседневную жизнь казахстанцев они не оказывают.

Однако приняты несколько законов, затрагивающих всех. Вот о них и пойдет речь.

Незнаковый закон об электросамокатах

Закон РК от 29 июня 2023 года № 12-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения" вводится в действие 30 августа 2023 года. Документ впервые в РК вводит обозначение для электрических самокатов и регулирует правила передвижения на них. Вот главные из них:

максимальная конструктивная скорость – не более 25 километров в час,

ограничение скорости на тротуарах в шесть километров в час,

запрет на перевозку грузов и пассажиров,

на пешеходных переходах обязательно спешиваться,

по проезжей части можно передвигаться лицам старше 18 лет, со шлемом и светоотражающим предметом, имеющим водительские права.

Однако государственная регистрация и, соответственно, государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) электросамокатам не требуется. Поэтому не вполне понятно, как полиция собирается контролировать соблюдение вышеназванных правил: в пешеходных зонах нет видеокамер, фиксирующих скорость, а у самокатов – регистрационных номеров…

Кроме того, у законодателя дошли руки лишь до электросамокатов и малых электрических транспортных средств (МЭТС). Мощные электроскутеры, к которым в обществе наибольшие претензии среди всех средств индивидуальной мобильности, так и остаются вне правового поля: о них закон вообще умалчивает. Есть лишь какие-то намеки, что посвященный им закон может появиться в будущем.

Фейк-контроль: как отделить ложь от ошибки

Закон РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" шел в пакете с сопутствующими поправками в другие законодательные акты. Из них нас больше интересуют поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях. НПА уже приняты Мажилисом и одобрены Сенатом, но на данный момент еще не подписаны президентом и, следовательно, не опубликованы. Ввести новые правила должны через 60 дней после опубликования.

Сам основной закон в пакете достаточно противоречивый – в том смысле, что противоречит другим установлениям в отечественном законодательстве и даже в части терминологии. Насколько, например, оправданно говорить об онлайн-платформах, когда в других законодательных актах используются другие термины: интернет-площадка, электронная площадка, широко распространен эпитет "цифровой"? (сравни английский термин в европейском документе Digital Services Act, который использовался как база для разработки казахстанского законопроекта).

Но еще более противоречивыми оказались сопутствующие поправки в КоАП, которые нужны для администрирования ответственности за нарушения норм закона. В частности, в Административный кодекс вводят статью 456-2 "Размещение, распространение ложной информации". В Казахстане и раньше предусматривалась ответственность за распространение ложной информации. Но, подчеркнем, информация должна быть не просто ложной, а заведомо ложной. То есть умышленной неправдой. И тогда за нее наступала либо административная ответственность по части 2 статьи 456-1 КоАП, либо уголовная по статье 274 УК РК.

Теперь же в результате планируемых реформ ситуация кардинально меняется. Упомянутая часть 2 статьи 456-1 КоАП исключается. К административной ответственности могут привлечь, даже если информация не заведомо ложная. То есть журналист или блогер просто ошибся. Цифру перепутал или место действия. Так вот, де-юре этого достаточно для привлечения к административной ответственности: штраф до 345 тысяч тенге, минимум же – 20 МРП.

Почему законодатель не остановился на понятии "недостоверная информация" для наступления административной ответственности? Вопрос открытый. Однако называть неумышленное искажение ложью семантически неверно. Ложь предполагает умысел – как, например, убийство, иначе это неумышленное причинение смерти.

Квартирный вопрос: новые старые правила в многоквартирном доме

Небольшая предыстория. В 2019 году в Казахстане запустили жилищную реформу, в результате которой КСК и другие виды потребительских кооперативов, объединяющих собственников квартир в многоквартирных домах, должны были заменить на ОСИ – объединения собственников имущества. Пункт 5 статьи 2 Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" от 26 декабря 2019 года гласил:

"Зарегистрированные и осуществляющие деятельность до введения в действие настоящего Закона кооперативы собственников помещений (квартир), потребительские кооперативы собственников квартир, нежилых помещений, потребительские кооперативы могут осуществлять деятельность по управлению многоквартирным жилым домом до 1 июля 2023 года".

Однако реформа провалилась, что признал сам глава государства. А 29 июня 2023 года он подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства", который отменил скандальную норму. Теперь собственники квартир могут выбрать следующие формы управления общедомовым имуществом: ПКСК, ПК, КСК, ОСИ, ПТ, а также непосредственное совместное управление всеми собственниками. Новые старые правила действуют с 1 июля 2023 года.

Ранее Zakon.kz уже публиковал статью, где разбирался в плюсах и минусах всех разрешенных форм управления.