Трудовая безопасность: кому и какие выгоды дает договор об обязательном страховании работника

Какие расходы покрывает обязательное страхование работников, чем грозит отсутствие страховки и на кого не распространяются нормы закона, рассказали Zakon.kz страховщики.

Страхование работников от несчастных случаев на производстве существует на рынке с 2005 года и является обязательным для всех работодателей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Если в компании лишь один сотрудник

Председатель правления АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life" Ерлан Камбетбаев говорит, что такой договор следует заключать, даже если в организации работает один сотрудник.

"Несмотря на то, что Закону "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" уже 18 лет, есть работодатели, которые не хотят заключать договор страхования или слышат об этом требовании впервые. При этом страховать своих работников работодатель обязан ежегодно, так как именно на такой срок заключается договор страхования со страховой компанией". Ерлан Камбетбаев

Почему важно обращать внимание на наличие договора об обязательном страховании?

Договор страхования выгоден не только работнику, но и самому работодателю, поясняют страховщики.

Если работник пострадал от несчастного случая на рабочем месте, то страховая компания возместит ему утраченный заработок и расходы на лечение. По словам Ерлана Камбетбаева, в случае потери работоспособности сотрудник сможет получать выплаты от страховой компании ежемесячно до восстановления трудоспособности или достижения им пенсионного возраста.

– Договор страхования действует в течение 12 месяцев и продолжит действовать и после первого несчастного случая на производстве. Страховщик говорит, что в случае гибели сотрудника страховая компания компенсирует расходы на погребение в размере 100 МРП, или 345 000 тенге, в 2023 году.

– Членам семьи, оставшимся без кормильца, могут ежемесячно возмещаться суммы утраченного дохода до достижения сроков, установленных законодательством. Однако все это возможно только в случае наличия страхового договора.

"Сотрудник вправе знать о наличии страхового договора и о том, с какой страховой компанией его организация заключила договор обязательного страхования работников. Работник также должен знать, что страховая компания может отказать в выплате, если выяснится, что вред здоровью был причинен намеренно или если сотрудник выполнял работу, которая не входит в его обязанности". Ерлан Камбетбаев

Эксперт подчеркивает, что наличие договора страхования важно для всех субъектов бизнеса как МСБ, так и крупных предприятий, так как никто не застрахован от наступления несчастного случая: дорожно-транспортного происшествия, ожогов, падения тяжелых предметов.

Важно и то, что стоимость страхования может быть в сотни раз меньше размера ущерба, который придется возмещать работодателю, если произойдет всего один несчастный случай с работником.

"В последнее время участились несчастные случаи с работниками на производстве, которые придаются широкой огласке. В большинстве случаев они происходят по вине работодателя, и при отсутствии страхования дальнейшие споры переходят в разряд длительных судебных тяжб. Наличие договора страхования – это материальная защита как для сотрудника, так и для работодателя". Ерлан Камбетбаев

И шахтер, и продавец & исключение из правил

Председатель Правления АО "КСЖ "Коммеск-Өмір" Олег Ханин отмечает, что последствия несчастного случая на работе могут быть не только неприятными, но и трагическими: утрата трудоспособности, профессиональное заболевание, инвалидность, уход из жизни.

"При таких событиях страхование работника от несчастных случаев с последующими выплатами будет еще одной точкой опоры пострадавшему и его родственникам. Кроме того, исключит споры между работником и компанией. По законодательству в случае отсутствия договора страхования работодатель обязан возместить вред работнику. А ответственный работодатель, заботящийся о своем персонале, избежит штрафов, сохранит репутацию, будет всегда предпочтителен для соискателей на рынке труда". Олег Ханин

По его словам, работник имеет право на страхование, независимо от сферы деятельности, за одним исключением.

"Работодателем должен быть застрахован как металлург или шахтер, так и менеджер и продавец. Исключение – сотрудники государственных учреждений, страхование которых не регулируется Законом об обязательном страховании работника от несчастных случаев". Олег Ханин

Согласно закону, страховка покрывает следующие риски: трудовое увечье, приведшее к утрате профессиональной трудоспособности (УПТ) на 30%-100% у работника, профессиональное заболевание, приведшее к УПТ на 30%-100%, смерть работника.

Ерлан Камбетбаев напомнил, что законодательством предусмотрена административная ответственность за отсутствие договора обязательного страхования.

"Поскольку страховать сотрудников обязаны все работодатели, то и проверять наличие страховки будут без предупреждения – она должна быть по умолчанию". Ерлан Камбетбаев

Следует добавить, что штрафы за отсутствие договора немаленькие, могут значительно превышать сумму страховки:

• Для субъектов малого бизнеса – 160 МРП (552 000 тенге).

• Для субъектов среднего предпринимательства – 400 МРП (1 380 000 тенге).

• Для субъектов крупного предпринимательства – 1000 МРП (3 450 000 тенге).

Бурная реакция

Всплеск активности и разговоров вокруг этого класса страхования произошел весной этого года. По словам Олега Ханина, он был связан с совместным приказом министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1022 и министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 801 "Об утверждении Критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан", куда были внесены изменения.

Документ гласит, что с 22 мая 2023 года трудовая проверка с профилактическим контролем с посещением может назначаться и при отсутствии договоров обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, обязательного социального страхования работников.

Вследствие чего в социальных сетях распространилась информация, что с 22 мая регуляторные органы начнут проверять работодателей на предмет регистрации на портале Enbek.kz и наличия трудовых договоров и договоров страхования работников от несчастных случаев. Однако позже в Министерстве труда и соцзащиты населения РК такую информацию опровергли. Но напомнили, что в соответствии со статьей 23 Трудового кодекса РК работодатель обязан "страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей".

В заключении добавим, что, по данным Национального банка РК, на 1 июня 2023 года объем страховых премий по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей превысил 33,1 млрд тенге, что на 77% больше, чем за аналогичный период 2022 года, – 18,7 млрд тенге. Вероятно, бизнес стал делать выбор в пользу страховок, а не штрафов.