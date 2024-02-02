Куда и как работодателю направить сведения о договоре обязательного страхования работника
Согласно Правилам, работодатель заключает со страховщиком договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.
Сведения о таком договоре вносятся в базу данных. Работодатель направляет сведения в уполномоченный орган по труду при помощи автоматизированной передачи из базы данных в информационную систему "Охрана труда и безопасность".
В правилах объясняется, что информационная система "Охрана труда и безопасность" – информационная система, предназначенная для автоматизации учета результатов проверок государственных инспекторов труда, расследований несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью
Какие сведения передаются:
- наименование страховщика;
- номер и серия договора;
- наименование страхователя;
- дата заключения договора;
- начало действия договора;
- конец действия договора;
- наименование причины прекращения/расторжения договора;
- дата прекращения/расторжения договора;
- общий годовой фонд оплаты труда;
- страховая премия;
- всего количество работников.
Правила вводятся в действие 12 февраля 2024 года.
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