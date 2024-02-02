Куда и как работодателю направить сведения о договоре обязательного страхования работника

Министерство труда приказом от 26 января 2024 года утвердило Правила по направлению сведений о заключении договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Согласно Правилам, работодатель заключает со страховщиком договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

Сведения о таком договоре вносятся в базу данных. Работодатель направляет сведения в уполномоченный орган по труду при помощи автоматизированной передачи из базы данных в информационную систему "Охрана труда и безопасность".

В правилах объясняется, что информационная система "Охрана труда и безопасность" – информационная система, предназначенная для автоматизации учета результатов проверок государственных инспекторов труда, расследований несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью

Какие сведения передаются:

наименование страховщика;

номер и серия договора;

наименование страхователя;

дата заключения договора;

начало действия договора;

конец действия договора;

наименование причины прекращения/расторжения договора;

дата прекращения/расторжения договора;

общий годовой фонд оплаты труда;

страховая премия;

всего количество работников.

Правила вводятся в действие 12 февраля 2024 года.

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