Собрать ребенка к школе: аналитики посчитали стоимость гардероба и канцтоваров

Накануне школьного сезона казахстанские аналитики посчитали стоимость школьной формы и канцелярских принадлежностей. Как отмечается в отчете, затраты на подготовку к школе превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Ranking.kz уточнили, что в итоге общая стоимость покупок оказалась в пределах 100 тыс. тг.

Сказано, что различия в затратах на сборы для мальчиков и девочек вышли незначительными, зато разница в закупе в магазинах и на маркетплейсах составила около 10 тыс. тг.

"Покупать школьную форму и принадлежности в интернете оказалось дешевле – 95,8 тыс. тг на мальчика и 96,3 тыс. тг на девочку, тогда как в сетевых магазинах стоимость минимального школьного набора для мальчиков составляла 105,5 тыс. тг, для девочек – 105,6 тыс. тг", – говорится в исследовании.

Фото: ranking.kz

Стоит отметить, что сумма в 100 тыс. тг далеко не окончательная.

В методике расчета не учитывались другие затраты: букет цветов для учителя, рабочие и предметные тетради, носки, банты, заколки, белые гольфы или колготы для девочек, осенняя верхняя одежда, демисезонная обувь, денежные сборы родительского комитета в фонд класса и многое другое.

Кроме того, продолжают эксперты, судя по индексам потребительских цен, детская одежда, обувь и канцелярские товары дорожают больше, чем в среднем непродовольственные товары.

Фото: ranking.kz

"Учитывая минусовые показатели покупательной способности заработных плат казахстанцев, можно предположить, что собирать детей в школу в 2023 году казахстанцам будет сложнее. Затраты родителей на минимальный набор одежды, обуви и канцелярских принадлежностей превышают средние месячные расходы на непродовольственные товары в четыре раза", – добавили аналитики.

3 апреля 2023 года сообщалось, что в Казахстане стартовал прием документов для зачисления детей в первый класс. Документы можно подать через еgov.kz и сделать это нужно до 1 августа.