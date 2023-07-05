Какие суммы вознаграждений получат спортсмены и тренеры за победу в международных соревнованиях
Фото: Федерация стрельбы из лука
Министр культуры и спорта приказом от 27 июня 2023 года утвердил размеры денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта), сообщает Zakon.kz.
Так, за победу на летних, зимних Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх спортсмены и тренеры получат:
- 1 место – 250 000 долларов;
- 2 место – 150 000 долларов;
- 3 место – 75 000 долларов;
- 4–6 места – от 30 до 5 тысяч долларов.
На Чемпионате мира (среди взрослых): по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта:
- 1 место – 15 000 долларов, тренерам – 10 000 долларов;
- 2 место – 7000 долларов, тренерам – 5000 долларов;
- 3 место – 5000 долларов, 3000 долларов.
На летних, зимних Азиатских играх, Азиатских Паралимпийских играх:
- 1 место – 10 000 долларов, тренерам – 5000 долларов;
- 2 место – 5000 долларов; тренерам – 3000 долларов;
- 3 место – 3000 долларов, тренерам – 2000 долларов.
На летней, зимней Всемирной Универсиаде спортсменам и тренерам:
- 1 место – 15 000 долларов;
- 2 место – 10 000 долларов;
- 3 место – 5000 долларов.
На Чемпионате Азии по олимпийским, паралимпийским видам спорта:
- 1 место – 2300 долларов;
- 2 место – 1400 долларов;
- 3 место – 900 долларов.
За установление рекорда мира по олимпийским видам спорта:
- спортсменам – 5000 долларов, тренерам – 3000 долларов.
Приказ вводится в действие с 15 июля 2023 года.
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