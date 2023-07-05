Какие суммы вознаграждений получат спортсмены и тренеры за победу в международных соревнованиях

Фото: Федерация стрельбы из лука

Министр культуры и спорта приказом от 27 июня 2023 года утвердил размеры денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта), сообщает Zakon.kz.

Так, за победу на летних, зимних Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх спортсмены и тренеры получат: 1 место – 250 000 долларов;

2 место – 150 000 долларов;

3 место – 75 000 долларов;

4–6 места – от 30 до 5 тысяч долларов. На Чемпионате мира (среди взрослых): по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта: 1 место – 15 000 долларов, тренерам – 10 000 долларов;

2 место – 7000 долларов, тренерам – 5000 долларов;

3 место – 5000 долларов, 3000 долларов. На летних, зимних Азиатских играх, Азиатских Паралимпийских играх: 1 место – 10 000 долларов, тренерам – 5000 долларов;

2 место – 5000 долларов; тренерам – 3000 долларов;

3 место – 3000 долларов, тренерам – 2000 долларов. На летней, зимней Всемирной Универсиаде спортсменам и тренерам: 1 место – 15 000 долларов;

2 место – 10 000 долларов;

3 место – 5000 долларов. На Чемпионате Азии по олимпийским, паралимпийским видам спорта: 1 место – 2300 долларов;

2 место – 1400 долларов;

3 место – 900 долларов. За установление рекорда мира по олимпийским видам спорта: спортсменам – 5000 долларов, тренерам – 3000 долларов. Приказ вводится в действие с 15 июля 2023 года. Читайте также ПФЛК указала место и время ответных матчей полуфинала Кубка Казахстана по футболу Один из лидеров "Астаны" вынужден покинуть "Тур де Франс" Кака будет готовить сборную Казахстана к ЧМ-2024 по футзалу

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