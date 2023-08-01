Правила выплаты вознаграждений спортсменам-победителям утвердили в Казахстане

Министр культуры и спорта приказом от 28 июля 2023 года утвердил "Правила выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд РК по видам спорта (национальных сборных команд) и их возврата", сообщает Zakon.kz.

Выплаты спортсменам

Выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, членам сборных команд РК по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) в индивидуальных видах спорта осуществляются каждому спортсмену в стопроцентном размере денежного поощрения за каждое занятое место.

К примеру, за победу на летних, зимних Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх спортсмены и тренеры получат:

1 место – 250 000 долларов;

2 место – 150 000 долларов;

3 место – 75 000 долларов;

4-6 места – от 30 до 5 тысяч долларов.

На Чемпионате мира (среди взрослых) по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта:

1 место – 15 000 долларов, тренерам – 10 000 долларов;

2 место – 7000 долларов, тренерам – 5000 долларов;

3 место – 5000 долларов, 3000 долларов.

К членам сборных команд РК по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта), претендующим на получение денежного поощрения, относятся спортсмены и команды, занявшие четвертое, пятое, шестое места в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, а также спортсмены и команды, установившие рекорды мира по олимпийским видам спорта.

Выплаты денежных поощрений в командных видах спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты, смешанные командные, командные) осуществляются каждому спортсмену в 100% размере денежного поощрения за каждое занятое место.

Выплаты тренерам

Согласно правилам, к тренерам, принимавшим участие в подготовке чемпионов и призеров международных спортивных соревнований, членов сборных команд РК по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта), относятся:

первый тренер – осуществлял подготовку спортсмена не менее трех лет на начальных этапах подготовки спортсменов высокого класса;

личный тренер – осуществляет подготовку (не менее трех лет) спортсмена, направленную на выполнение им индивидуального плана подготовки в период его нахождения вне сборной команды РК по виду спорта,

тренер в командных видах спорта – тренер, осуществляющий учебно-тренировочный процесс спортсменов в определенной области подготовки (специальная, технико-тактическая, обще-физическая) и (или) дополнительно осуществляющий подготовительный процесс с главным тренером сборной команды

главный тренер сборной команды РК по виду спорта (национальной сборной команды по виду спорта) – тренер, отвечающий за руководство, подготовку, формирование и выступление сборной команды РК по виду спорта (национальной сборной команды по виду спорта) в чемпионатах мира, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх и других международных соревнованиях.

Выплаты денежных поощрений тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров международных спортивных соревнований, членов сборных команд РК по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) в индивидуальных видах спорта, устанавливаются в следующих соотношениях за каждое занятое место:

первый тренер – 10% от общего размера денежного поощрения тренеров;

личный тренер – 80% от общего размера денежного поощрения тренеров;

главный тренер – 10% от общего размера денежного поощрения тренеров.

При подготовке нескольких чемпионов и призеров международных спортивных соревнований, членов сборных команд Рк по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) в индивидуальных видах спорта, тренер (первый, личный, главный) получает денежное поощрение за каждого спортсмена по отдельности.

Если первый тренер является одновременно личным тренером, либо личный тренер является одновременно главным тренером, либо первый тренер является одновременно главным тренером, чемпионов и призеров международных спортивных соревнований, членов сборных команд РК по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) в индивидуальных видах спорта, размеры денежного поощрения тренера суммируются.

В командных видах спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты, смешанные командные, командные) выплаты денежных поощрений получают главный тренер и два тренера в командных видах спорта, за каждое занятое место, за исключением случаев, когда команда состоит из двух спортсменов. При этом тренеры в командных видах спорта определяются протоколом тренерского совета аккредитованных республиканских спортивных федераций по видам спорта. Выплата денежного поощрения им осуществляется в 100% размере денежного поощрения.

Какие документы нужно предоставить для получения денежной выплаты

копия документа удостоверяющего личность спортсмена и тренеров;

нотариально засвидетельствованное заявление спортсмена с указанием первого и личного тренеров;

копии протоколов соревнований, заверенные печатью и подписью руководителя аккредитованной республиканской и (или) региональной спортивной федерации по виду спорта;

справка о наличии банковского или карт-счета;

для командных видов спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты, смешанные командные, командные) протокол тренерского совета по представлению аккредитованной республиканской и (или) региональной спортивной федерации по виду спорта.

При отсутствии фамилии первого и (или) личного тренера в списках сборных команд РК по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта), представляются копии приказов физкультурно-спортивной организации (для подтверждения стажа работы первого и (или) личного тренера со спортсменами).

Выплаты чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд РК по видам спорта осуществляются за счет республиканского бюджета до конца финансового года в пределах выделенных средств.

Выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам летних, зимних Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, летних, зимних Азиатских игр, Азиатских Паралимпийских игр, летней, зимней Всемирной Универсиады, летних, зимних Юношеских Олимпийских игр, тренерам и членам сборных команд РК по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) осуществляются из резерва Правительства.

Выплаты производят по курсу валют, действовавшему на день проведения спортивного соревнования.

В каких случаях деньги придется вернуть

За аннулирование спортивного результата в случаях использования или попытки использования допинга, денежные поощрения подлежат возврату спортсменами и тренерами.

Уполномоченный орган в области физической культуры и спорта в течение трех рабочих дней после получения уведомления об аннулировании спортивного результата от республиканской или региональной аккредитованной спортивной федерации по виду спорта и (или) международной спортивной федерации по виду спорта и (или) соответствующей антидопинговой организации направляет уведомление (в произвольной форме) почтой или электронным способом о необходимости возврата денежного поощрения по месту жительства спортсмена и тренеров.

Деньги в бюджет нужно вернуть в течение 30 дней после получения письменного уведомления, в противном случае их взыщут в судебном порядке.

Однако если спортсмену присудят более высокий спортивный результат на основании решения Всемирной антидопинговой организации, Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, Международного комитета спорта глухих, Международной федерации, то размеры выплат денежных поощрений спортсменам и тренерам также пересмотрят в сторону увеличения.

Приказ вводится в действие 11 августа 2023 года.

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