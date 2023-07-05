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Сколько автобусов закупили по программе льготного автокредитования

автобусы программа Казахстан Фото: пресс-служба АО "Фонд развития промышленности"
При поддержке АО "Фонд развития промышленности" с июня 2023 года по всем регионам страны было распределено 182 автобуса казахстанского производства.

Отмечено, что из них 18 автобусов были предоставлены для перевозки детей в общеобразовательные учреждения, 164 автобуса – для перевозки населения по внутригородским маршрутам.

В разрезе регионов выдано автобусов:

  • Павлодар – 82 городских автобуса;
  • Астана – 35 городских автобусов;
  • Караганда – 20 городских автобусов;
  • Актобе – 27 городских автобусов;
  • Павлодарская область – 14 школьных автобусов;
  • Восточно-Казахстанская область – 4 школьных автобуса.

Также за данный период открыто финансирование на приобретение 123 автобусов, в том числе 36 автобусов для осуществления межрегиональных областных, районных перевозок по линии АО "Жасыл Даму".

Предоставляемые автобусы оснащены кондиционерами, огнетушителями, камерами видеонаблюдения, системой видеозаписи, механическими пандусами для людей с ограниченными возможностями, отвечают всем требованиям безопасной и комфортной перевозки пассажиров.

автобус программа Казахстан

Фото: пресс-служба АО "Фонд развития промышленности"

Также стоит отметить, что новые автобусы соответствуют международным стандартам экологичности и произведены с учетом климатических условий страны. Например, на транспорте, предназначенном для северных регионов, установлены дополнительные печи в салонах, вытяжки салонного воздуха и т.д.

До конца текущего года по всем регионам страны будут выданы более 500 автобусов. Это позволит создать свыше 500 новых рабочих мест, а также обновить и пополнить парк автотранспортных средств новыми и современными автобусами.

автобусы программа Казахстан

Фото: пресс-служба АО "Фонд развития промышленности"

Программа по обновлению автобусного парка в регионах страны реализуется в рамках Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023–2029 годы, а также правил финансирования оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат государству и (или) национальному управляющему холдингу, для дальнейшего финансирования проектов в обрабатывающей отрасли, направленных на улучшение состояния окружающей среды.

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