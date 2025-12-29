#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.6
594.27
6.48
Общество

Более 6500 единиц транспорта поставлено в 2025 году при финансовой поддержке Фонда развития промышленности

Более 6500 единиц транспорта поставлено, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 17:00 Фото: Фонд развития промышленности
АО "Фонд развития промышленности" на системной основе, планомерно содействует обновлению отечественного автопарка самой разнообразной техники во всех регионах страны.

Поддержка развития транспортно-логистической отрасли является одним из основных направлений деятельности финансового института.

Фото: Фонд развития промышленности

В 2025 году при финансовой поддержке Фонда развития промышленности целый ряд ведомств и организаций, задействованных в различных сферах, обновил в общей сложности 6 546 единиц транспорта отечественного производства, в том числе пассажирские автобусы общественного транспорта, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан нашей страны, автомобили скорой медицинской помощи для оперативной транспортировки пациентов, противопожарную автоспецтехнику, вертолеты и самолеты, осуществляющие спасательные функции, служебные автомобили для казахстанских правоохранителей, способствующие пресечению различных правонарушений, пассажирские и грузовые вагоны для отечественной железнодорожной отрасли, экологически чистые электропоезда, оснащенные комфортабельными вагонами, ряд иного автотранспорта по всей республике.

Фото: Фонд развития промышленности

Так, при финансовой поддержке АО "Фонд развития промышленности" в течение 2025 года в регионы страны поставлена следующая техника различного назначения:

  • Пассажирские автобусы – 1 426 единиц;
  • Автомобили для экстренных служб – 957 единиц;
  • Самолеты для нужд МЧС РК – 4 единицы;
  • Вертолеты для нужд МЧС РК – 6 единиц;
  • Пассажирские вагоны и электропоезда – 151 единица;
  • Грузовые вагоны – 2 583 единицы;
  • Автотранспорт спецназначения, в том числе коммунальная техника – 911 единиц;
  • Техника для тушения лесных пожаров – 409 единиц;
  • Автомобили для сбора ТБО – 99 единиц.

Фото: Фонд развития промышленности

Основным принципом корпоративной политики АО "Фонд развития промышленности" является социальная ориентированность проектов, которые имеют долгосрочный эффект прежде всего для граждан.

Таким образом, все виды транспорта во всех регионах страны используются для нужд населения, граждан нашей республики, подчеркнули в АО "Фонд развития промышленности".

Фото: Фонд развития промышленности

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В 2024 году АО "Фонд развития промышленности" инвестировало в экономику страны более 650 млрд тенге
12:55, 18 декабря 2024
В 2024 году АО "Фонд развития промышленности" инвестировало в экономику страны более 650 млрд тенге
182 автобуса выдали регионам Казахстана при поддержке "Фонда развития промышленности"
16:14, 05 июля 2023
182 автобуса выдали регионам Казахстана при поддержке "Фонда развития промышленности"
Фонд развития промышленности подводит итоги 2023 года
10:00, 28 декабря 2023
Фонд развития промышленности подводит итоги 2023 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: