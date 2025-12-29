Более 6500 единиц транспорта поставлено в 2025 году при финансовой поддержке Фонда развития промышленности

АО "Фонд развития промышленности" на системной основе, планомерно содействует обновлению отечественного автопарка самой разнообразной техники во всех регионах страны.

Поддержка развития транспортно-логистической отрасли является одним из основных направлений деятельности финансового института.

Фото: Фонд развития промышленности

В 2025 году при финансовой поддержке Фонда развития промышленности целый ряд ведомств и организаций, задействованных в различных сферах, обновил в общей сложности 6 546 единиц транспорта отечественного производства, в том числе пассажирские автобусы общественного транспорта, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан нашей страны, автомобили скорой медицинской помощи для оперативной транспортировки пациентов, противопожарную автоспецтехнику, вертолеты и самолеты, осуществляющие спасательные функции, служебные автомобили для казахстанских правоохранителей, способствующие пресечению различных правонарушений, пассажирские и грузовые вагоны для отечественной железнодорожной отрасли, экологически чистые электропоезда, оснащенные комфортабельными вагонами, ряд иного автотранспорта по всей республике.

Фото: Фонд развития промышленности

Так, при финансовой поддержке АО "Фонд развития промышленности" в течение 2025 года в регионы страны поставлена следующая техника различного назначения:

Пассажирские автобусы – 1 426 единиц;

Автомобили для экстренных служб – 957 единиц;

Самолеты для нужд МЧС РК – 4 единицы;

Вертолеты для нужд МЧС РК – 6 единиц;

Пассажирские вагоны и электропоезда – 151 единица;

Грузовые вагоны – 2 583 единицы;

Автотранспорт спецназначения, в том числе коммунальная техника – 911 единиц;

Техника для тушения лесных пожаров – 409 единиц;

Автомобили для сбора ТБО – 99 единиц.

Фото: Фонд развития промышленности

Основным принципом корпоративной политики АО "Фонд развития промышленности" является социальная ориентированность проектов, которые имеют долгосрочный эффект прежде всего для граждан.

Таким образом, все виды транспорта во всех регионах страны используются для нужд населения, граждан нашей республики, подчеркнули в АО "Фонд развития промышленности".