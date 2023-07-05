В Алматы мужчина покончил с собой со второй попытки

В Алматы вечером 4 июля 2023 года мужчина покончил жизнь самоубийством, выбросившись с 11-го этажа многоквартирного дома, сообщает Zakon.kz.

О том, что человек выпал из окна ЖК "Жастар", Zakon.kz рассказал читатель.

Фото: Zakon.kz

В городском департаменте полиции отметили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 105 ("Доведение до самоубийства") УК РК.

"По предварительным данным, погибший (1986 г. р.) состоял на учете в Центре психического здоровья". Пресс-служба ДП Алматы

Также в полиции рассказали, что почти месяц назад – 8 июня – мужчина уже пытался покончить жизнь самоубийством. Тогда участковым инспекторам Алмалинского района удалось спасти 37-летнего алматинца, который сидел на окне 11-го этажа. По словам одного из инспекторов, мужчина был в неадекватном состоянии, ничего внятного про причины своего поступка рассказать не смог.





30 апреля 2023 года в Алматы покончил с собой курсант Академии Комитета национальной безопасности РК. Тело курсанта третьего года обучения обнаружили в общежитии учебного заведения.