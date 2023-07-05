Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы мужчина покончил с собой со второй попытки

В Алматы мужчина покончил с собой со второй попытки Фото: Zakon.kz
В Алматы вечером 4 июля 2023 года мужчина покончил жизнь самоубийством, выбросившись с 11-го этажа многоквартирного дома, сообщает Zakon.kz.

О том, что человек выпал из окна ЖК "Жастар", Zakon.kz рассказал читатель.

В Алматы мужчина покончил жизнь самоубийством

Фото: Zakon.kz

В городском департаменте полиции отметили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 105 ("Доведение до самоубийства") УК РК.

"По предварительным данным, погибший (1986 г. р.) состоял на учете в Центре психического здоровья".Пресс-служба ДП Алматы

Также в полиции рассказали, что почти месяц назад – 8 июня – мужчина уже пытался покончить жизнь самоубийством. Тогда участковым инспекторам Алмалинского района удалось спасти 37-летнего алматинца, который сидел на окне 11-го этажа. По словам одного из инспекторов, мужчина был в неадекватном состоянии, ничего внятного про причины своего поступка рассказать не смог.


30 апреля 2023 года в Алматы покончил с собой курсант Академии Комитета национальной безопасности РК. Тело курсанта третьего года обучения обнаружили в общежитии учебного заведения.

Читайте также

Чужую машину сдал на металлолом житель Актобе

Элитный внедорожник угнали у жителя Алматы

Еще один человеческий скелет нашли при замене труб в Костанае

Динара Халдарова
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Астрологи рассказали, кого в июле ждет удача в денежных делах
Астрологи рассказали, кого в июле ждет удача в денежных делах
МВД утвердило новые правила выдачи документов граждан РК
С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев: новые правила
корейский миллиардер
В Южной Корее миллиардер раздал по 70 тысяч долларов жителям своего города
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления