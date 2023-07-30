Муж и продюсер певицы Натали покончил с собой

Александра Рудин, известный российский продюсер и муж певицы Натальи покончил жизнь самоубийством, сообщает Zakon.kz.

Российские СМИ пишут, что тело Александра Рудина нашли на козырьке подъезда дома в Москве. Известно, что продюсер уже более года страдает депрессией после того, как перенес коронавирус.

Совсем недавно, примерно две недели назад, у мужчины произошла трагическая потеря – ушел из жизни его отец. Эта утрата оказалась для него крайне тяжелой и он испытывал глубокую печаль, пишет mk.ru.

Кроме этого, информации того же сайта, с 2021 года Рудин скрывал серьезное душевное заболевание, о котором не говорил никому. Он неоднократно обращался за помощью к врачам, чтобы справиться с этой трудностью.

Александр Рудин познакомился со своей будущей супругой, певицей Натали, еще в юности, когда они оба жили на соседних улицах в Дзержинске Горьковской (Нижегородской) области. Вместе они воспитывали троих сыновей. Натали, исполнительница хитов "О боже, какой мужчина!" и "Ветер с моря дул", признавалась, что для нее Александр – это все.