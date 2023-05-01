В Алматы покончил с собой курсант Академии КНБ

1 мая 2023 года в социальных сетях появилась информация о суициде курсанта Академии Комитета национальной безопасности РК в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в КНБ РК, тело курсанта третьего года обучения обнаружено 30 апреля в общежитии Академии Комитета национальной безопасности Казахстана.

"Причина смерти – суицид. Управлением полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 105 ("Доведение до самоубийства") УК РК". Пресс-служба КНБ РК

В комитете отметили, что членам семьи погибшего оказывается необходимая поддержка.

19 августа 2022 года в пограничном отделении Шолдала, расположенном в Жамбылском районе Жамбылской области, военнослужащего нашли повешенным на солдатском брючном ремне.

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16 февраля 2023 года директор Погранслужбы Ерлан Алдажуманов высказался о смерти военнослужащего в пограничном отделении Шолдала. По его словам, в Департаменте Погранслужбы по Жамбылской области провели свое служебное расследование, по итогам которого был принят ряд дисциплинарных и других мер.