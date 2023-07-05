100 тенге вместо 80: как алматинцы отреагировали на грядущее повышение стоимости проезда

О повышении стоимости проезда в общественном транспорте Алматы власти и перевозчики говорят давно. Но до последнего момента никто не знал, насколько вырастет тариф, а главное – когда. Сегодня стало известно, что в ближайшее время передвигаться на автобусе по городу станет чуть дороже.

Журналист Zakon.kz поговорил с алматинцами и узнал, как они восприняли новость о скором повышении тарифа и согласны ли они с этим. Но начнем с того, что практически большинство горожан, конечно же, не рады, но признаются, что уже давно не удивляются никакому росту цен в стране.

Фото: Zakon.kz

Пенсионерка Ирина Левченко считает, что разница 20 тенге, то есть 100 вместо 80, не такая уж большая, если не так часто пользоваться общественным транспортом.

"Я не каждый день езжу на автобусе. Думаю, 80 тенге – вполне приемлемая цена. Что поделать, все дорожает. Это нас уже не удивляет и не пугает. То, что в автобусных парках посчитали, якобы 400 тенге, недоступно для среднего жителя Алматы. У нас не такие высокие зарплаты, ну а 200 можно еще потерпеть". Военный пенсионер Ирина Левченко

Фото: Zakon.kz

Другая пенсионерка, которая попросила не называть ее имени, признается, что теперь ей будет накладно ежедневно пользоваться услугами общественного транспорта.

"Разница, может, и небольшая, но за деньги, что переплачу за месяц, – больше 1200 тенге, я бы лучше два килограмма сахара взяла. Я сама продаю яблоки, а это сезонная работа. На одну пенсию разве проживешь? Вот приходится торговать у базара, там клиентов больше, а добираться до места пешком я не могу, ноги болят, езжу каждый день на автобусе", – сказала алматинка.

Фото: Zakon.kz

Также опросили на остановках молодых людей, которые посчитали рост цен несправедливым, пусть даже на 20 тенге.

"80 тенге – самый раз, выше уже несправедливо. В Алматы дороги загружены, пробки, автобусы всегда забиты. Сначала нужно эти проблемы решать. Водители, если хотят побольше денег, пусть в автобусах кондиционеры включают. За наличку без разницы сколько сделают, главное, чтобы "Онай" не трогали. Лучше бы метро развивали, он по маленькому участку ездит, вот на нем можно хоть за 100 тенге кататься". Выпускник вуза Аслан Каржигитов

Фото: Zakon.kz

Молодого человека поддержал друг. Вместе они накануне окончили 4 курс университета.

"Обычно до университета я хожу пешком, сейчас работаю и часто езжу. 80 тенге – комфортно, потому что во многих городах страны такая цена и, думаю, Алматы не нужно сравнивать со столицей, а нужно ровнять к регионам. Надеюсь, повышение не коснется детей, студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью. Потому что не работающим будет сложно платить. 100 тенге – несильно дорого, а вот 200 за наличку, конечно, бьет по карману". Выпускник вуза Сергей Полуэктов

Фото: Zakon.kz

Тем временем грядущему повышению стоимости проезда обрадовались водители. Они говорят, что с утра до ночи находятся за рулем ради копеек, а, возможно, с ростом цен пересмотрят и их зарплату.

"То, что вырастет цена за проезд, нас, водителей, конечно, радует. Потому что работа у нас сложная. Мы выезжаем на маршрут с 04:00 утра и до 23:00 находимся за рулем. С какими людьми только не сталкиваешься. Еще "зайцев" перевозим. Но многие пассажиры не понимают наш труд, мол, не нравится, иду на другую работу. Но мы тоже семьи кормим. Сейчас все дорожает, почему бы не поднять и проезд?" Водитель троллейбуса № 25

Фото: Zakon.kz

К слову, последний раз тариф в общественном транспорте Алматы поднимали в 2012 году. Тогда одной из причин повышения стали дорогие запчасти и комплектующие для машин и топливо. Впрочем, владельцы автопарков о повышении тарифа говорят ежегодно и даже приводили свои расчеты, по их словам, стоимость проезда в общественном транспорте давно превышает 400 тенге. Но власти успокоили перевозчиков и алматинцев и заверили: если повышение и будет, то не так стремительно.

Когда поездка в общественном транспорте Алматы станет дороже, пока неизвестно. Пока лишь озвучивают примерные сроки: август или сентябрь. Тогда проезд в автобусе или троллейбусе по электронной карте составит 100 тенге, а наличными – уже 200.

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Сегодня же в местной администрации прокомментировали повышение тарифа.

"В настоящее время в Алматы стоимость тарифа в общественном транспорте установлена в размере 80 тенге при оплате безналичным способом расчета. Данный размер стоимости тарифа установлен в 2012 году и по сей день остается неизменным. С 2015 года стоимость проезда при оплате наличными средствами установлена в размере 150 тенге. Следует отметить, что за 10 лет объем пассажиропотока общественного транспорта мегаполиса увеличился почти в два раза (с 203,3 млн пассажиров в 2012 году до 375,5 млн пассажиров в 2022 году)", – пояснили в городском акимате.

Управлением городской мобильности Алматы подготовлен проект постановления о повышении стоимости проезда в общественном транспорте, который размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 июля.





Фото: Zakon.kz

К слову, сейчас самая высокая стоимость проезда в общественном транспорте в Астане. Там жители столицы платят 90 тенге по электронной карте и наличными – 180, на востоке страны – 90 тенге и 130 тенге, в Жамбылской области – 85 тенге и 130, а в Костанайской области – 100 тенге и 170 тенге.