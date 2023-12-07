Субсидий не хватает: в Уральске подорожает проезд в автобусах

Депутаты маслихата Уральска проголосовали за повышение тарифа на проезд в общественном маршрутном транспорте. Стоимость проезда в автобусах вырастет, предположительно, со следующего месяца, сообщает Zakon.kz.

6 декабря уральские депутаты утвердили подорожание стоимости проезда в автобусах города. Предположительно, с января безналичный тариф вырастет до 200 тенге за взрослого человека и до 100 тенге при безналичном расчете (сейчас стоимость составляет 80 тенге). В акимате сообщили, что повышение связано с нехваткой субсидий для компаний-перевозчиков, пишет Мой город.

Замакима Уральска Асхат Кульбаев отметил, что в 2022 году власти выплатили перевозчикам 3,9 миллиарда тенге субсидий. В этом году власти ожидают, что сумма акта выполненных работ превысит семь миллиардов тенге. Из них акимат выплатит 5,2 миллиарда тенге. Недоплаченный размер субсидий составит четыре миллиарда тенге.

К тому же, в сфере общественного транспорта произошли заметные изменения. Внедрили электронную систему оплаты проезда и денежный оборот стал прозрачнее. Увеличились налоговые поступления в бюджет, количество рабочих мест и введён дифференцированный тариф.

За поднятие стоимости проезда в автобусах проголосовали 17 депутатов. Против высказались шесть. Один из депутатов воздержался от голосования.

Ранее стало известно, что доходы транспортных предприятий Казахстана от услуг такси с января по октябрь 2023 года составили 4,7 млрд тенге. Это на 20,7% больше, чем за аналогичный период 2022-го.