Большой трафик на автодорогах в праздничные дни прогнозируют в АО "КазАвтоЖол"
По информации КазАвтоЖол, начиная с вечера 5 июля ожидается рост интенсивности движения на 30-40% в зависимости от участка.
Согласно прогнозу, пик проездов придется на четверг и воскресенье этой недели. В летний период самыми востребованными направлениями остаются "Астана – Щучинск" и "Алматы – Конаев".
Как отметили в компании, в эти праздничные дни дорожные службы будут работать в усиленном режиме.
"В связи с ожидаемым ростом трафика призываем пользователей автодорог республиканского значения перед поездкой проверить состояние транспорта, не пренебрегать правилами дорожного движения и строго соблюдать скоростной режим". Пресс-служба КазАвтоЖол
Во избежание пробок и заторов перед шлагбаумовой системой оплаты проезда рекомендуется заблаговременно пополнить счет государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ).
При возникновении нештатных ситуаций на республиканских автодорогах водителям рекомендуется обратиться в единый круглосуточный колл-центр КазАвтоЖола по короткому номеру 1403.