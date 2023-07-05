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Большой трафик на автодорогах в праздничные дни прогнозируют в АО "КазАвтоЖол"

Большой трафик на автодорогах в праздничные дни прогнозируют в КазАвтоЖол Фото: акимат Алматы
В КазАвтоЖол прогнозируют существенное увеличение трафика в выходные и праздничные дни на всей республиканской сети автодорог, в том числе и на платных дорогах, сообщает Zakon.kz.

По информации КазАвтоЖол, начиная с вечера 5 июля ожидается рост интенсивности движения на 30-40% в зависимости от участка.

Согласно прогнозу, пик проездов придется на четверг и воскресенье этой недели. В летний период самыми востребованными направлениями остаются "Астана – Щучинск" и "Алматы – Конаев".

Как отметили в компании, в эти праздничные дни дорожные службы будут работать в усиленном режиме.

"В связи с ожидаемым ростом трафика призываем пользователей автодорог республиканского значения перед поездкой проверить состояние транспорта, не пренебрегать правилами дорожного движения и строго соблюдать скоростной режим". Пресс-служба КазАвтоЖол

Во избежание пробок и заторов перед шлагбаумовой системой оплаты проезда рекомендуется заблаговременно пополнить счет государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ).

При возникновении нештатных ситуаций на республиканских автодорогах водителям рекомендуется обратиться в единый круглосуточный колл-центр КазАвтоЖола по короткому номеру 1403.

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Анастасия Стативкина
Казавтожол Казахстан
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