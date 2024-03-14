В "КазАвтоЖоле" рассказали о ситуации на республиканских трассах 14 марта

По данным "КазАвтоЖола", на автодорогах республиканского значения ограничений для движения нет, сообщает Zakon.kz.

"Уважаемые пользователи автодорог республиканского значения. По состоянию на 07:00 часов 14 марта на автодорогах республиканского значения ограничений для движения нет", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 11 марта, казахстанских водителей предупредили о тумане и гололеде на трассах.