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В "КазАвтоЖоле" рассказали о ситуации на республиканских трассах 14 марта

В &quot;КазАвтоЖоле&quot; рассказали о ситуации на республиканских трассах 14 марта, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 07:25 Фото: freepik
По данным "КазАвтоЖола", на автодорогах республиканского значения ограничений для движения нет, сообщает Zakon.kz.

"Уважаемые пользователи автодорог республиканского значения. По состоянию на 07:00 часов 14 марта на автодорогах республиканского значения ограничений для движения нет", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 11 марта, казахстанских водителей предупредили о тумане и гололеде на трассах.

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Елена Вебер
Казавтожол
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