В "КазАвтоЖоле" рассказали о ситуации на республиканских трассах 14 марта
Фото: freepik
По данным "КазАвтоЖола", на автодорогах республиканского значения ограничений для движения нет, сообщает Zakon.kz.
"Уважаемые пользователи автодорог республиканского значения. По состоянию на 07:00 часов 14 марта на автодорогах республиканского значения ограничений для движения нет", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее, 11 марта, казахстанских водителей предупредили о тумане и гололеде на трассах.
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