Две сотрудницы детского сада в Астане напились на работе до беспамятства

Фото: Zakon.kz

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в одном из детских мини-центров Астаны заведующая и воспитатель находились в бессознательном состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как говорилось в посте, их госпитализировали (предварительно в алкогольном опьянении). Детей передали родителям. В полиции прокомментировали данную информацию. "4 июля на канал "102" поступила информация о том, что в детском саду воспитатели находятся без сознания, дети без контроля. По прибытии сотрудниками полиции факт подтвердился, воспитатели находились в алкогольном опьянении. На место была вызвана бригада скорой помощи. Дети переданы родителям", – говорится в сообщении. Начато досудебное расследование. Ранее в Алматы другой частный детский сад работал без разрешительных документов, а детей там содержали в антисанитарных условиях. Читайте также В Алматы мужчина покончил с собой со второй попытки Чужую машину сдал на металлолом житель Актобе Элитный внедорожник угнали у жителя Алматы

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