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Две сотрудницы детского сада в Астане напились на работе до беспамятства

Две сотрудницы детского сада в Астане напились на работе до беспамятства Фото: Zakon.kz
Ранее в социальных сетях появилась информация, что в одном из детских мини-центров Астаны заведующая и воспитатель находились в бессознательном состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как говорилось в посте, их госпитализировали (предварительно в алкогольном опьянении). Детей передали родителям.

В полиции прокомментировали данную информацию.  

"4 июля на канал "102" поступила информация о том, что в детском саду воспитатели находятся без сознания, дети без контроля. По прибытии сотрудниками полиции факт подтвердился, воспитатели находились в алкогольном опьянении. На место была вызвана бригада скорой помощи. Дети переданы родителям", – говорится в сообщении. 

Начато досудебное расследование.

Ранее в Алматы другой частный детский сад работал без разрешительных документов, а детей там содержали в антисанитарных условиях.

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