На детских садах в Астане наживались поставщики продуктов

В детские сады Астаны поставляли социально значимые продукты питания (СЗПТ) по завышенным ценам, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие факты выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

"Ряд компаний, допустивших завышение торговой надбавки, привлечены к административной ответственности. Совместно с руководством управления образования акимата Астаны проведена профилактическая беседа с 98 дошкольными организациями", – сообщили 28 мая в АФМ.

В результате детские сады заключают дополнительные соглашения с поставщиками СЗПТ в сторону уменьшения общей суммы договора.

"В настоящее время достигнуто снижение цен по договорам на поставку СЗПТ в 21 дошкольном учреждении города. Экономия по ним составила более 31 млн тенге", – отметили в АФМ.

Снижение цен достигнуто на: морковь (-49% – с 336 до 170 тенге), картофель (-40% – с 336 до 200 тенге), капусту (-54% – с 370 до 170 тенге), лук (-45% – с 220 до 120 тенге).

Работа в данном направлении продолжается.

Похожий случай выявили в Алматинской области. Там поставщики продуктов наживались на сиротах.