Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На детских садах в Астане наживались поставщики продуктов

Детей в Астане кормили по завышенным ценам, поставщики, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 12:03 Фото: pixabay
В детские сады Астаны поставляли социально значимые продукты питания (СЗПТ) по завышенным ценам, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие факты выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

"Ряд компаний, допустивших завышение торговой надбавки, привлечены к административной ответственности. Совместно с руководством управления образования акимата Астаны проведена профилактическая беседа с 98 дошкольными организациями", – сообщили 28 мая в АФМ.

В результате детские сады заключают дополнительные соглашения с поставщиками СЗПТ в сторону уменьшения общей суммы договора.

"В настоящее время достигнуто снижение цен по договорам на поставку СЗПТ в 21 дошкольном учреждении города. Экономия по ним составила более 31 млн тенге", – отметили в АФМ.

Снижение цен достигнуто на: морковь (-49% – с 336 до 170 тенге), картофель (-40% – с 336 до 200 тенге), капусту (-54% – с 370 до 170 тенге), лук (-45% – с 220 до 120 тенге).

Работа в данном направлении продолжается.

Похожий случай выявили в Алматинской области. Там поставщики продуктов наживались на сиротах.

Читайте также

zakon.kz
Задержан бывший заместитель начальника Департамента полиции Алматы
Атырау, паводки, пик паводков, большая вода
Большая вода прибывает в Атырау, но это еще не пик паводка
Громкое преступление в Караганде: спустя четыре года задержан четвертый подозреваемый
Громкое преступление в Караганде: спустя четыре года задержан четвертый подозреваемый
Ирина Капитанова
АФМ РК Астана 2024 год Еда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
петиция
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: