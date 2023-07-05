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Курсы валют на выходные дни

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 444,02 тенге, снизившись на 2,58 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,92 тенге (-0,06).

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,17 тенге (-0,64).

Средневзвешенный курс евро также снизился до 482,95 тенге (-4,39)

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-449,5 тенге, евро – по 484,5-490 тенге, российские рубли – по 4,93-5,19 тенге.


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Лариса Черненко
KASE
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