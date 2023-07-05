Участникам ликвидации пожара в Абайской области вручили государственные награды

Государственные награды вручили в МЧС РК пожарным, пилоту "Казавиаспаса", сотрудникам Минэкологии и волонтерам, участвовавшим в тушении крупного пожара в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 5 июля, в соответствии с указом президента Касым-Жомарта Токаева первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев вручил государственные награды пожарным, пилоту "Казавиаспаса", сотрудникам Министерства экологии и природных ресурсов, а также волонтерам, которые участвовали в тушении пожара. Всего награды получили 22 человека, в том числе 14 сотрудников МЧС.

"Все, кто принимал участие в борьбе с огненной стихией, являются настоящими героями. Те, кто остался за пределами этого зала, будут отмечены ведомственными наградами своих руководителей. Необходимо отметить, что все участники ликвидации пожара будут также отмечены денежной премией. Уважаемые коллеги, благодарю вас за активное участие в ликвидации пожара", – сказал Ибрагим Кульшимбаев.

Орден "Айбын" ІІΙ степени получили:

Баймуратов Думан Кайратович – водитель-сотрудник пожарной части №7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области Абай;

Касымов Ильяс Ергазыевич – командир отделения специализированной пожарной части №4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области;

Никифоренко Иван Юрьевич – водитель-сотрудник специализированной пожарной части №7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Астаны;

Смаилов Рустам Кадырович – командир отделения пожарной части №24 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Восточно-Казахстанской области.



Медалью "Ерлігі үшін" награждены:

Акагалиев Ермек Женисулы – старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Алматы;

Белгибаев Бахтияр Станович – пожарный-спасатель пожарной части №9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматинской области;

Ермеков Мухамед-Шарип Абсагитович – командир воздушного судна АО "Казавиаспас";

Жиренов Бекболат Маратович – командир отделения специализированного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области;

Кенжебаев Ертай Мирамович – водитель-сотрудник пожарной части №16 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Астаны;

Кудербеков Болат Оралович – пожарный-спасатель пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жетысуской области;

Қабдулин Арман Жанатбекұлы – командир отделения пожарной части №5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Абайской области;

Мұхамет Мұрал Мұхаметұлы – водитель-сотрудник специализированной пожарной части №4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Астаны;

Нұрмұхамбетов Бақытжан Нұрмұхамбетұлы – водитель-сотрудник пожарной части №7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Восточно-Казахстанской области;

Хурай Оркен – водитель-сотрудник специализированной пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Астаны.

Крупный лесной пожар в Абайской области произошел 8 июня, его площадь составила 60 тысяч гектаров. В тушении пожара участвовали силы и средства МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Минобороны, а также волонтеры, более 300 единиц техники и 14 вертолетов.