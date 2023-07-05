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Законодательство РК

Жомарт Алиев назначен главой Комитета экологического регулирования и контроля

Жомарт Алиев назначен главой Комитета экологического регулирования и контроля Фото: ecounion.kz
Приказом министра экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев назначен на должность председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства РК.

Жомарт Алиев родился в 1969 году в Акмолинской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова.

Трудовую деятельность начал в 1985 году механизатором Красноярского совхоза Кокшетауской области (была упразднена указом президента РК от 3 мая 1997 года).

1993-1999 гг. – мастер участка по производству щебня рудника открытых горных работ комбината "Васильковский ГОК".

1999-2002 гг. – гл. специалист отделов металлов и углеводородного сырья Комитета геологии и охраны недр Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

2002-2005 гг. – начальник Павлодарской региональной инспекции охраны и использования недр территориального управления "Центрказнедра" Комитета геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

В 2005-2009 гг. работал на разных должностях в структуре Министерства охраны окружающей среды РК.

2009 г. – начальник отдела контроля Управления контроля и мониторинга договорной деятельности Министерства обороны РК.

В 2009-2010 гг. занимал разные должности в структуре Министерства охраны окружающей среды РК.

2010-2012 гг. – эксперт; гл. эксперт Управления государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета госинспекции нефтегазового комплекса Министерства нефти и газа РК.

2012-2014 гг. – заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.

В 2014-2017 гг. занимал руководящие должности в Министерстве энергетики РК.

2017-2022 гг. – специалист по охране окружающей среды АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)".

С июня 2023 года и по настоящее время был советником министра экологии и природных ресурсов РК.

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