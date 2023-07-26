Назначен новый глава Комитета медицинского и фармацевтического контроля

Приказом министра здравоохранения РК Нурлан Искаков назначен председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 июля 2023 года рассказали в пресс-службе правительства РК.

Нурлан Искаков родился в 1978 году в Омске (Российская Федерация). Окончил Акмолинскую государственную медицинскую академию, Университет "Туран Астана", Международную академию бизнеса, Алматинский университет менеджмента, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в 1998 году медбратом городской станции скорой медицинской помощи.

В 1999-2002 годах работал фельдшером городской станции скорой медицинской помощи г. Астаны.

2002-2007 годы – главный специалист отдела медицины катастроф Департамента здравоохранения г. Астаны, начальник организационно- методического отдела Центра медицины катастроф.

2007-2008 годы – и. о. главного специалиста, главный специалист отдела сельского здравоохранения Департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области.

В 2008-2009 годах работал экспертом Управления санитарно-эпидемиологического надзора, главным экспертом Управления организации лечебно-санаторной помощи и управления организационно-правового обеспечения Медицинского центра Управления делами Президента РК.

В 2009-2012 годах работал в структуре ТОО "СК-Фармация".

2012-2017 годы – начальник отдела по внедрению медицинских технологий клинико-реабилитационного комплекса Больницы Медицинского центра Управления Делами Президента РК, президент АО "Центр медицинских технологий и информационных систем" Медицинского центра Управления Делами Президента РК.

2017-2020 годы – директор Департамента развития туристских дестинаций АО "Национальная компания "Kazakh Tourism".

В 2020 году работал заместителем председателя правления ТОО "СК-Фармация".

С августа 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя правления РГП на ПХВ "Национальный научный центр развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой" Министерства здравоохранения РК.