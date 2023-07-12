Трудовые мигранты хотят в Казахстан навсегда и даже переехать с семьями

За последнее время в Казахстан захлестнула волна нелегальных трудовых мигрантов. Едут в республику не только из соседних стран, но даже из Кении и Камеруна. Многие планируют остаться. Zakon.kz поговорил с несколькими из них и узнал, что манит их и почему им здесь лучше, чем дома.

Казахстан для трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана не всегда был популярным. Большинство из них ехали напрямую в Россию, а наша страна была временным пунктом, где можно немного заработать.

Но сейчас все поменялось. В Казахстан за последние два года стали стремительно приезжать "рабочие руки" из соседних стран, а недавно к ним еще присоединились граждане Кении и Камеруна. И проконтролировать весь поток трудовых мигрантов власти просто не успевают. Практически сразу, оказавшись в стране, иностранцы буквально растворяются на местных базарах, стройках или в курьерских службах.

Полицейские постоянно проводят рейды, но тех, кто приезжает в Казахстан на заработки, меньше все равно не становится. Так, в Алматы недавно правоохранители выявили и привлекли к административной ответственности 141 нарушителя миграционного законодательства. 109 из них были иностранцами. К слову, в прошлом году во время акции "Нелегал-2022" было выдворено 18 иностранцев и более сотни были задержаны за нарушение пребывания в республике.

Ребята, вы откуда будете?

Сейчас большая часть прибывающих мигрантов в Казахстан на заработки – жители из Центральной Азии. Их труд в нашей стране, как правило, оплачивается невысоко. Но люди готовы работать даже за гроши, лишь бы что-то получить. За работой в нашу страну сейчас едут и некоторые граждане из Африки.

Для приезда в Казахстан они оформляют одну из трех виз: туристическую, рабочую или студенческую. Лишь единицы из них уезжают обратно в положенный срок, многие все-таки остаются и не собираются возвращаться домой.

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В их числе и 26-летний филолог Мэл из Камеруна. До приезда в Казахстан парень работал по контракту в футбольных клубах Туниса, Танзании и Румынии. Чуть позже к нему в Камеруне обратился менеджер и предложил поиграть за казахстанский футбольный клуб, где ему якобы будут платить 5 тысяч долларов.

Фото: Zakon.kz

Мэл, не долго думая, согласился и оформил кредит. Оплатил услуги менеджера, собрал необходимые документы и купил билет в один конец – в Казахстан. Приехав в Алматы, парень сразу обратился в агентство, адрес которого был указан в договоре с менеджером.



Сотрудники компании отправили Мэла в Шымкент, где якобы его уже ждет местный футбольный клуб. Только там о контракте и самом камерунском футболисте ничего не знают, и даже не ждали его приезда. Вернувшись в Алматы, он снова пошел в агентство. Там ему пообещали сделать разрешение на работу.



За все услуги с несостоявшегося в Казахстане футболиста попросили чуть больше 1000 долларов. Но обещанных документов Мэл так и не получил, как и денег. А вернуться домой 26-летнему парню было уже не на что. Позже камерунца задержала полиция за незаконное пребывание в Казахстане. Несмотря на все трудности, сейчас Мэл усиленно ищет работу и не хочет возвращаться домой.

Фото: Zakon.kz

"Мне очень понравились горы и в целом природа Казахстана. Нравятся люди. Большинство людей, которых я встречаю, очень отзывчивые и добрые. Есть некоторые моменты, которые меня до сих пор шокируют, это, к примеру, то, что у вас едят конину. Но я постепенно привыкаю к местному менталитету и казахским традициям. И с каждым днем мне все больше нравится. Надеюсь, я скоро решу все свои проблемы и уже буду находиться в Казахстане законно", – рассказал Мэл.

В Алматы 38-летний Фахритдин приехал из Узбекистана. Мужчина говорит, что в самый крупный город Казахстана перебрался, чтобы осуществить свою давнюю мечту – стать кулинаром. Фахритдин, будучи в заключении, научился печь булочки и пирожное. Наш собеседник признается, что криминал остался в прошлом, сейчас он хочет наладить поставку своей сладкой продукции в местные кафе и рестораны.

"Я в Алматы всего три недели. Живу в хостеле. Специально искал такой хостел, где есть кухня и духовая печь. Каждое утро я в 5 утра встаю за плиту и пеку. Потом собираю свою продукцию и иду по всем заведениям, что попадаются по пути. Предлагаю персоналу и руководству точек питания свою выпечку и интересуюсь вакансиями кулинара. Вместо резюме угощаю сладостями. Пока предложений не так много. Но я не сдаюсь, верю в то, что мне обязательно повезет, и мое имя еще будет на слуху в ресторанном бизнесе", – рассказал кулинар из Узбекистана.

Практически все прибывшие в Казахстан трудовые мигранты перед собой ставят грандиозные цели. Но лишь единицам удается их достичь и устроиться на новом месте. Большинство в республику приезжают с единственным желанием – прокормить свою семью. Покинуть родные пенаты был вынужден и Шахрат. У 43-летнего мужчины в Таджикистане остались четыре сына и три дочери. Сейчас мужчина работает курьером и в среднем в месяц зарабатывает 250 тысяч тенге. И большую часть заработанного Шахрат отправляет своим родным.

"Семья большая, кормить нужно. Как переехал в Алматы и устроился на работу, моя семья сразу забыла, что такое покупать продукты в магазине в долг. Мы стали жить лучше. В Таджикистане есть работа, но заработок не сравнится с казахстанским. У меня в планах подкопить денег и потом купить мопед. Так больше смогу зарабатывать, да и годы у меня. Ноги часто болят", – поделился Шахрат.

К слову, двое из наших героев – Шахрат и Мэл – в Казахстане находятся нелегально.

Почему казахстанцы берут на работу мигрантов?

Здесь есть несколько причин: гастарбайтеры готовы работать за небольшую плату, а еще они никогда не будут спорить с работодателем и требовать трудоустроить их официально.

Сами трудовые мигранты признаются, что за хорошие деньги готовы работать практически круглосуточно. Найти местных работяг на такие условия невозможно. Последние при этом запросят за свои услуги гораздо больше, чем нелегальные иностранцы.

Зачастую трудовых мигрантов нанимают на базары "тачкистами" или на строительные объекты. Многие стараются поселиться недалеко от работы. В последнее время свои услуги нелегалам стали предлагать недорогие хостелы с минимальными условиями. Заселиться в такие "апартаменты" можно от 1500 до 3000 в сутки, но найти там места сейчас уже не так просто.

Чем грозит нелегальная миграция?

В первую очередь нелегальная миграция в Казахстане создает обострение конкуренции на местных рынках труда. Помимо этого, существует риск потери контроля над потоком прибывающих и живущих мигрантов, а также практически невозможно отследить их передвижение.

Здесь же экономисты отмечают хоть и небольшой, но все же отток денежных средств, поскольку почти все заработанные в Казахстане деньги прямиком отправляются в соседние страны.

И в завершение, не все прибывшие на заработки в Казахстан трудовые мигранты находят работу. Некоторые могут пойти легким путем, тем самым обострив криминогенную обстановку в стране и крупных городах.

Между тем в Бюро национальной статистики Казахстана подсчитали, что с января по март 2023 года в нашу страну из стран СНГ приехали 6910 человек. Львиная дола приехавших – из России – 3880 человек. 1948 человек прибыли из Узбекистана, 362 – из Туркменистана, 236 – из Кыргызстана, 215 – из Таджикистана, 111 – из Украины, 104 – из Азербайджана, 33 – из Беларуси, 18 – из Армении и 3 – из Молдовы.