Общество

Названа страна-лидер по "поставке" в Казахстан трудовых мигрантов

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, печать в документ, печать в документы, подписание документа, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 10:31 Фото: freepik
В Министерстве труда и социальной защиты населения 18 ноября рассказали о ситуации с трудовыми мигрантами в стране, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, по состоянию на 1 ноября 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана работают 14 463 иностранных гражданина.

Из них основная часть привлеченной иностранной рабочей силы (ИРС) относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 3 774 и 1 118 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2 780 человек, а в рамках корпоративного перевода – 4 003 человека.

Кроме того, имеются следующие категории: 544 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория) и 2 245 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Наибольшее количество иностранцев работают в сферах:

  • строительства – 4 908 человек,
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 2 808 человек,
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 173 человек,
  • обрабатывающей промышленности – 1 105 человек.

Основными странами, откуда приехали работать в Казахстан, являются: Китай – 5 405 человек, Узбекистан – 2 455 человек, Турция – 1 042 человека, Индия – 1 012 человек.

Месяцем ранее в Казахстане насчитывалось 14 666 трудовых мигрантов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
