Названа страна-лидер по "поставке" в Казахстан трудовых мигрантов
По информации ведомства, по состоянию на 1 ноября 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана работают 14 463 иностранных гражданина.
Из них основная часть привлеченной иностранной рабочей силы (ИРС) относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 3 774 и 1 118 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2 780 человек, а в рамках корпоративного перевода – 4 003 человека.
Кроме того, имеются следующие категории: 544 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория) и 2 245 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
Наибольшее количество иностранцев работают в сферах:
- строительства – 4 908 человек,
- сельского, лесного и рыбного хозяйства – 2 808 человек,
- горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 173 человек,
- обрабатывающей промышленности – 1 105 человек.
Основными странами, откуда приехали работать в Казахстан, являются: Китай – 5 405 человек, Узбекистан – 2 455 человек, Турция – 1 042 человека, Индия – 1 012 человек.
Месяцем ранее в Казахстане насчитывалось 14 666 трудовых мигрантов.