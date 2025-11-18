Названа страна-лидер по "поставке" в Казахстан трудовых мигрантов

В Министерстве труда и социальной защиты населения 18 ноября рассказали о ситуации с трудовыми мигрантами в стране, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, по состоянию на 1 ноября 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана работают 14 463 иностранных гражданина.

Из них основная часть привлеченной иностранной рабочей силы (ИРС) относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 3 774 и 1 118 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2 780 человек, а в рамках корпоративного перевода – 4 003 человека.

Кроме того, имеются следующие категории: 544 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория) и 2 245 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Наибольшее количество иностранцев работают в сферах:

строительства – 4 908 человек,

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 2 808 человек,

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 173 человек,

обрабатывающей промышленности – 1 105 человек.

Основными странами, откуда приехали работать в Казахстан, являются: Китай – 5 405 человек, Узбекистан – 2 455 человек, Турция – 1 042 человека, Индия – 1 012 человек.

Месяцем ранее в Казахстане насчитывалось 14 666 трудовых мигрантов.