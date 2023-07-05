Штрафом отделался акмолинец, поставлявший собачатину в рестораны Астаны

В Акмолинской области дело о незаконном отстреле бродячих животных окончено. Суд вынес приговор и оштрафовал мужчину, сообщает Zakon.kz.

"26 июня приговором суда Шортандинского района в отношении мужчины назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП, это в сумме составляет 690 тыс. тенге. На сегодняшний день мужчиной уже оплачен данный штраф", – говорится в сообщении на сайте polisia.kz.

Полицейские напоминают казахстанцам, что незаконный отстрел и жестокое обращение с животными запрещается законом.

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Уголовное дело по ст. 316 ("Жестокое обращение с животным") УК РК в отношении 41-летнего жителя пос. Дамса Шортандинского района Акмолинской области было зарегистрировано 20 февраля 2023 года. Выяснилось, что мужчина отлавливал бездомных собак и пускал их на мясо, которое после продавал. На момент обыска в доме у него было обнаружено 750 кг собачьего мяса.

В одном из кафе Астаны рассказали, что ранее купили у злоумышленника около 150 кг мяса, за которое они заплатили более 100 тыс. тенге.

Как выяснили полицейские, мужчина ранее работал в ветеринарии и знал, как можно отстреливать собак. В ходе обыска стражами порядка у злоумышленника было обнаружено 26 дротиков с препаратом "Аделин-супер", 19 пластин с дротиками в количестве 190 штук, 11 дротиков розового цвета, один дротик синего цвета, шприц с иголкой, рукоятка приклада, цевье, которые после суда были уничтожены.

Фото: polisia.kz

Фото: polisia.kz

Волонтеры Ассоциации по защите животных в Казахстане вышли на торговца собачьим мясом в крупных размерах. Под видом покупателей они поговорили с отловщиком из Акмолинской области и узнали детали бизнеса. Часть разговора была опубликована на странице Ассоциации в Instagram.

Мужчина представился Станиславом и с гордостью отметил, что маленькими партиями не торгует. Кроме того, добавил, что заказывают и из Караганды, и из Кызылорды. А рынок столицы и вовсе принадлежит ему. Волонтеры и полицейские задержали мужчину, но после допроса его отпустили под подписку о невыезде.