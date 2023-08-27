Штрафом отделался мужчина за жестокое избиение супруги в Бишкеке

Житель Панфиловского района Бишкека дважды избил жену, после чего женщину госпитализировали. Суд вынес мужчине наказание в виде незначительного штрафа, сообщает Zakon.kz.

В суде Бишкека рассмотрели дело о жестоком избиении местной жительницы супругом. Мужчина, как отмечают в пресс-службе суда, полностью признал вину. Об этом пишет 24kg.

Как сказано в материалах дела, в один из дней пьяный бишкекчанин вернулся домой и устроил скандал, во время которого несколько раз ударил жену по лицу и голове. После этого женщина с детьми уехала из дома, но вернулась на следующий день. На этот раз побои привели к тому, что пострадавшая потеряла сознание. Супруг, который вновь был пьян, отказался везти избитую в больницу, отмечают в пресс-службе суда.

В итоге, женщину с травмами госпитализировали. Дело в отношении ее супруга полицейские передали в суд. Женщина в ходе процесса попросила наказания в соответствии с нормами закона. Суд вынес решение о штрафе в 40 тысяч сомов, что равно 210 тысячам тенге.

Ранее стало известно, что в Караганде полицейские задержали 30-летнего мужчину,. Его подозревают в нападении и избиении жительницы Каркаралинска, которое произошло накануне вечером.