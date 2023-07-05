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Песок вместо асфальта положили подрядчики в Талдыкоргане

Песок вместо асфальта положили подрядчики в Талдыкоргане Фото: primeminister.kz
Одну из улиц на окраине Талдыкоргана отремонтировали с нарушениями. Подрядная организация решила сэкономить на строительных материалах, сообщает Zakon.kz.

Ремонт на улице Хан-Тенгри начали неделю назад. Жители сначала очень обрадовались, но результат их не удовлетворил. Местные говорят, что на обочине асфальта образовалось очень много песка и качество дороги оставляет желать лучшего.


В акимате Талдыкоргана подтвердили нарушения со стороны подрядной организации. В беседе с корреспондентом Zakon.kz руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Канат Хамитжанов рассказал, что объект в эксплуатацию не принят.

"Подрядчику ТОО "Марлен-А" уже даны замечания по укреплению обочин, нарушения будут устранены до конца июля. Там гравия мало в материале", – сказал он.

Сколько средств было выделено на ремонт этой улицы, в профильном отделе не уточнили.

Азат Жумаханов

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