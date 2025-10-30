#АЭС в Казахстане
Общество

Штрафы и лишение строительных лицензий: кого еще из подрядчиков наказали в Алматы

стройка, спецтехника, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 11:57 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Управлении градостроительного контроля Алматы сегодня, 30 октября 2025 года, рассказали о принимаемых мерах в отношении подрядных организаций, допустивших серьезные нарушения строительных норм, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что накануне строительных лицензий лишились:

  • ТОО "AsiaMaх", осуществлявшее реконструкцию уличной канализационной сети по ул. Абиша Кекилбайулы,
  • ТОО "СК 7 строй", проводившее работы по объектам благоустройства и образования.

В ведомстве также сообщили о принятых мерах в отношении еще ряда подрядных организаций.

"Внеплановая проверка по объекту строительства пристройки к зданию КГУ "Школа-гимназия №174" выявила отклонения от проектных решений и несоблюдение требований государственных нормативов. В отношении подрядной организации ТОО "Құрылысшы – ТБС" приняты административные меры с лишением подвида строительной лицензии".Управление градостроительного контроля Алматы

Как напомнили в ведомстве, ранее сообщалось о лишении аккредитации компании технадзора – ТОО "Алатау сапа курылыс", ненадлежащее исполнение функций которого привело к обвалу асфальта на пересечении улиц Яссауи и Дастан. ТОО "Аркада KZ", чей ненадлежащий контроль привел к провалам по ул. Аманжол, привлекли к административной ответственности.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 11:57
Акимат Алматы сделал заявление по улице Аманжол, в которую во время дождя провалились машины

Кроме того, обе подрядные организации, проводившие работы на данных объектах, также привлечены к административной ответственности с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

"По поручению главы города Дархана Сатыбалды проверки по строительным объектам усилены, и меры будут приниматься в соответствии с выявленными нарушениями", – подчеркнули в Управлении градостроительного контроля Алматы.

21 октября 2025 года стало известно о лишении лицензии строительной компании ТОО "AsiaMax". А 29 октября сообщалось, что и ТОО "СК 7 строй" лишилось строительной лицензии.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
