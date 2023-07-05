Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы арестован на два месяца

Адвоката Арыстанбека Мухамедиулы Мустахима Тулеева арестовали на два месяца, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе суда Астаны.



"3 июля 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Тулеева М.", – говорится в сообщении пресс-службы столичного суда.

Ранее стало известно, что Мустахима Тулеева подозревают в подстрекательстве к даче взятки.





Материал по теме Жену Арыстанбека Мухамедиулы подозревают в покушении на дачу взятки

По информации Антикора, под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из-под стражи Арыстанбека Мухамедиулы адвокат получил 460 тыс. долларов от супруги подзащитного в качестве взятки якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов. Представителя экс-министра задержали и водворили в изолятор временного содержания.

20 июня Арыстанбека Мухамедиулы осудили на восемь лет лишения свободы.

