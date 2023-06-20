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Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор

Казахстан Астана суд Мухамедиулы приговор Фото: Zakon.kz
В столичном суде №2 района Байконыр вынесли приговор в отношении бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы. Его приговорили к восьми годам, сообщает Zakon.kz.

Приговор бывшему директору Национального музея и экс-министру культуры и спорта Арыстанбеку Мухамедиулы озвучил судья Баглан Идирисов.

"Признать Арыстанбека Мухамедиулы виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 28 ч. 3 ("Организация преступления") и 189 ч. 4 п. 2 ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере"). Назначить Арыстанбеку Мухамедиулы 8 лет лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе".Судья Баглан Идирисов

Также он отметил, что необходимо внести представление президенту о лишении подсудимого почетного звания "Заслуженный деятель РК", ордена "Курмет", а также ордена "Парасат".

Бывшего директора Национального музея осудили за хищение денежных средств на сумму 221 млн 411 тыс. 730 тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека" при пособничестве его бывшего заместителя Алмаза Нуразхана и двух других обвиняемых – Азамата Кошенова и Айым Садвакасовой.

Главное судебное разбирательство по делу Арыстанбека Мухамедиулы в суде №2 района Байконур в Астане началось 17 апреля.

5 июня в Антикоррупционной службе заявили, что намерены начать досудебное расследование в отношении Арыстанбека Мухамедиулы по факту клеветы на сотрудников Антикора.

На заседании суда 12 июня обвинение запросило для Арыстанбека Мухамедиулы наказание в виде 9 лет лишения свободы. 

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