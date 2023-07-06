На 5,5 млн оштрафовали морг Талдыкоргана

Штраф суммой в 5,5 млн тенге взыскали с морга Талдыкоргана за несоблюдение санитарных норм, сообщает Zakon.kz.

Проверка морга началась после скандального видео в соцсетях, передает КТК.

Сотрудникам санитарно-эпидемиологического контроля предстала картинка полнейшей антисанитарии. А здание и оборудование находились в плачевном состоянии. Специалисты составили протокол, выписали руководству штраф и потребовали как можно скорее устранить все нарушения.

"Несоблюдение санитарных норм, в том числе и несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима в здании. Также здание считалось очень старым. Помимо этого, канализационные трубы не соответствовали нормам. После выявления таких нарушений специалисты нашего управления выписали штраф руководству данного филиала в размере 1600 МРП". Пресс-секретарь департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуской области Алия Шагиахмет

Ранее стало известно, что суд в Акмолинской области вынес приговор и оштрафовал мужчину, поставлявшему собачатину в рестораны Астаны.