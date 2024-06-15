На 4,5 млн тенге оштрафовали школы в Акмолинской области за нарушения санэпидтребований
Так, прокуратура Есильского района выявила многочисленные нарушения, выразившиеся в превышении количества обучающихся относительно проектной вместимости школы, перенаполняемости классов, несоблюдении времени перерыва между сменами, продолжительности перемен между уроками для учащихся, использовании и хранении пищевой продукции с истекшим сроком годности, нарушении температурного режима в классах, несоответствии помещений школ (классы, рекреации, лестничные проемы, санитарные узлы и т.д.) санитарным правилам, готовых блюд по калорийности, отсутствии медицинских книжек с допуском к работе и др.
По актам прокурорского реагирования к административной ответственности по ст. 425 ч.1 КоАП ("Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов") привлечены 22 человека, которые должны выплатить в виде штрафов 4 596 540 тенге.
Как сообщили в прокуратуре области, в результате принятых мер на объектах образования вышеперечисленные нарушения были устранены.
Ранее сообщалось, что предотвращать буллинг в школах Акмолинской области помогает чат-бот прокуратуры.