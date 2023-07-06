Землетрясение недалеко от Алматы зафиксировали сейсмологи

Казахстанские сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,6 в 332 км к югу от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр подземных колебаний находился на территории Китая, в 332 км к югу от Алматы, отмечают сейсмологи. Землетрясение произошло 6 июля в 01:25 по алматинскому времени.

Энергетический класс землетрясения 10.7.

Магнитуда MPV 4.6.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

4 июля близ Алматы произошли сразу два землетрясения с периодом в 20 минут. Для жителей колебания не были ощутимы.