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Землетрясение недалеко от Алматы зафиксировали сейсмологи

Землетрясение недалеко от Алматы зафиксировали сейсмологи Фото: Zakon.kz
Казахстанские сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,6 в 332 км к югу от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр подземных колебаний находился на территории Китая, в 332 км к югу от Алматы, отмечают сейсмологи. Землетрясение произошло 6 июля в 01:25 по алматинскому времени.

  • Энергетический класс землетрясения 10.7.
  • Магнитуда MPV 4.6.
  • Глубина 15 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

4 июля близ Алматы произошли сразу два землетрясения с периодом в 20 минут. Для жителей колебания не были ощутимы.

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