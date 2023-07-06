Землетрясение недалеко от Алматы зафиксировали сейсмологи
Фото: Zakon.kz
Казахстанские сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,6 в 332 км к югу от Алматы, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр подземных колебаний находился на территории Китая, в 332 км к югу от Алматы, отмечают сейсмологи. Землетрясение произошло 6 июля в 01:25 по алматинскому времени.
- Энергетический класс землетрясения 10.7.
- Магнитуда MPV 4.6.
- Глубина 15 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
4 июля близ Алматы произошли сразу два землетрясения с периодом в 20 минут. Для жителей колебания не были ощутимы.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ