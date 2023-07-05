Два землетрясения с интервалом в 20 минут произошли недалеко от Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК накануне вечером зарегистрировано два землетрясения в 83 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Первое землетрясение было зафиксировано 4 июля в 19 час. 26 мин. 54 сек. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 43.30° с.ш. 77.93° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Второе: 4 июля в 19 час. 48 мин. 55 сек. Эпицентр землетрясения расположен там же, в 83 км на северо-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения 9.1. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 43.30° с.ш. 77.93° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Ранее землетрясение зарегистрировали сейсмологи в 580 км от Алматы.