В Сарыагаше подростка будут судит за нарушение ПДД за рулем машины отца

16-летнего подростка привлекут к ответственности по нескольким статьям за нарушения правил дорожного движения, которые он допустил, управляя машиной отца. Родитель ответит за передачу авто ребенку, сообщает Zakon.kz.

Полицейские Туркестанской области зафиксировали несколько нарушений за сутки водителем автомобиля Hyundai Sonata. После выяснения всех обстоятельств, полицейские установили, что за рулем автомобиля в это время находился несовершеннолетний. Об этом рассказали в пресс-службе департамента Туркестанской области, передает КТК.

Оказалось, что 16-летний подросток за рулем автомобиля отца, без документов, разрешающий управлять машиной, проехал на "красный". В отношении подростка составили протоколы по двум статьям: 599 КоАП РК "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика" и 612 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления".

К ответственности также привлекут отца мальчика. Ему вменяют "Передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, либо лицу, лишенному права управления транспортным средством", часть 5 статьи 612 КоАП РК.

Ранее в Усть-Каменогорске полицейские задержали ребенка, который угнал у отца машину и разъезжал на ней по улицам города.