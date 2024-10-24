195 нарушений ПДД почти на 7 млн тенге совершил юный водитель в Алматы

В Алматы задержали 19-летнего парня, который за короткое время совершил почти 200 нарушений правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы полиции города, его задержали на проспекте Достык в Медеуском районе.

"В данном случае была эффективно применена автоматизированная система "Қорғау – Опасный водитель". За короткий период молодой автолюбитель нарушил ПДД 195 раз. Общая сумма штрафа составила порядка 7 млн тенге. Причем в некоторых случаях он использовал подложный госномер и разгонял свое авто до 200 км. Сама машина зарегистрирована в соседнем Кыргызстане", – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Нурлан Аманбек.

Решением суда юного гонщика отправили под административный арест, а машину водворили на специализированную штрафную стоянку. Водитель обязан будет полностью оплатить все имеющиеся штрафы.

Аналогичный случай произошел летом 2024 года. Тогда за рулем авто оказался 16-летний подросток.