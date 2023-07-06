Повышенный уровень загрязнения воздуха обещают синоптики на западе страны

В четверг, 6 июля, в двух городах на западе Казахстана синоптики прогнозируют повышенный уровень вредных веществ в атмосфере, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков Казгидромета, 6 июля в Атырау и Актобе будут неблагоприятные метеорологические условия. Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

На большей части Казахстана сохраняется жаркая погода. В такую погоду отечественный терапевт Арина Кирдякина рекомендует придерживаться определенных правил, особенно тем, у кого есть проблемы со здоровьем.

