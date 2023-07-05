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Выжить в жару: советы врача

Выжить в жару: советы врача Фото: pixabay
Несмотря на прогнозируемый неустойчивый характер погоды по Казахстану, в южных регионах страны сохраняется жара. В такую погоду отечественный терапевт Арина Кирдякина рекомендует придерживаться определенных правил, особенно тем, у кого есть проблемы со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Заведующая отделением врачей общей практики и узкой специализации ЦКБ МЦ УДП Арина Кирдякина отмечает: когда очень жарко, даже у вполне здоровых людей может участиться пульс, появиться одышка, ощущение нехватки воздуха, головокружение, сдавленность в груди.

"Все это результат повышенной нагрузки на сердце в жаркие летние дни. Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в этот период уязвимы особенно, но и всем остальным надо быть осторожными".Арина Кирдякина

В связи с этим терапевт перечислила советы, которых необходимо придерживаться в жару:

  • старайтесь не выходить на улицу с 12 до 16 часов дня. Если этого не избежать – ищите тень и отдыхайте;
  • одевайтесь в натуральные ткани светлых оттенков;
  • откажитесь от узких воротников, тугих ремней, обтягивающих блузок;
  • постарайтесь меньше есть мяса, животных жиров. Сделайте акцент на молочной и растительной пище. Введите в свой рацион больше зелени – петрушки, укропа, кинзы. Ешьте понемногу. Попробуйте отказаться от соли;
  • больше пейте. Но не газировку и промышленные квасы – пользы от них не будет. Вода, морсы, зеленый чай – идеальный вариант. Также хороши отвары из трав – чабреца, мяты, мелиссы – с добавлением лимона и льда;
  • в жару даже слабоалкогольные напитки – пиво, коктейли, вино – способствуют обезвоживанию организма;
  • если вы на пляже, то не заходите в воду резко. Перепад температуры может спровоцировать сердечный приступ даже у молодого и на вид здорового человека;
  • можно в течение дня обрызгивать себя из пульверизатора. Но предпочтите чуть теплую водичку холодной. Именно такая вода лучше освежит кожу.

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Самое главное правило: избегать пребывания на летнем солнцепеке в часы наиболее высокой солнечной активности – с 11 до 15 часов.

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