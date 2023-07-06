Российская спортсменка хочет выступать за сборную Казахстана

Российская конькобежка Елизавета Голубева приняла решение выступать за сборную Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Елизавета Голубева, шестикратная бронзовая призерка чемпионатов мира по конькобежному спорту в составе сборной России, изъявила желание перейти в сборную Казахстана, пишет ТАСС.

"У нас есть заявление Голубевой о переходе в команду Казахстана. Сейчас мы находимся в процессе выполнения определенных бюрократических процедур. Действуем в соответствии с регламентом, утвержденным исполкомом Союза конькобежцев России, по переходам как внутри страны, так и за границу". Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев

Также Гуляев ответил на вопрос, не стало ли отстранение россиян от международных стартов причиной ухода конькобежки.

"О мотивах перехода лучше спросить у спортсменки. Но, как говорится, насильно мил не будешь. Пусть это будет на ее совести, каждый решает сам", – ответил Николай Гуляев.

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Елизавете Голубевой 26 лет. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине она заняла седьмое место на дистанции 1500 метров, четвертое место в командной гонке и 15-е место в масс-старте. В текущем сезоне (2022-2023 г.) она стала чемпионкой России в масс-старте, второй в командной гонке и третьей на дистанциях 1000 и 3000 метров.