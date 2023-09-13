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Две россиянки переходят в сборную Казахстана по конькобежному спорту

Две россиянки переходят в сборную Казахстана по конькобежному спорту Фото: Instagram/lizocha_golubeva
Российские спортсменки Кристина Силаева и Елизавета Голубева начнут выступать за сборную Казахстана по конькобежному спорту, сообщает Zakon.kz.

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Накануне Союз конькобежцев России провел заседание, где было принято решение о переходе Кристины Силаевой и Елизаветы Голубевой в сборную Казахстана. Такое решение принял исполнительный комитет Союза на основании обращения Национальной федерации конькобежцев Казахстана, сказано на официальном сайте.

Исполнительный комитет проголосовал единодушно за установление российским спортсменкам карантина продолжительностью 24 месяца, отмечает пресс-служба Союза.

Ранее 26-летняя российская конькобежка Елизавета Голубева приняла решение выступать за сборную Казахстана. Такое же решение приняла 23-летняя Кристина Силаева.

Мария Мельникова
Россия Казахстан
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