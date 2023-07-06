Англия и Испания разыграют "золото" молодежного Евро-2023 по футболу
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Первую путевку в финал Евро-2023 заработала Англия, британцы с крупным счетом переиграли Израиль (3:0). В другом полуфинале Испания забила пять голов команде Украины и выиграла с окончательным результатом 5:1.
Фото: Instagram/england
За последние семь розыгрышей Евро-U21 испанцы выходили в финал пять раз: в трех из них надевали золотые медали европейского первенства.
Фото: Instagram/sefutbol
Теперь, в решающей битве испанская дружина встретится с Англией.
Финал пройдет 8 июля на стадионе "Батуми Арена" в Грузии. За всю историю проведения молодежных европейских первенств, Испания пять раз была победителем турнира, а англичане дважды становились чемпионами Европы.