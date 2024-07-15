Испанец Ямаль улучшил сразу два рекорда в истории мирового футбола

17-летний футболист сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории финалов чемпионатов Европы. А также он объявлен самым молодым автором голевой передачи в решающих матчах крупных турниров, сообщает Zakon.kz.

По сведениям УЕФА, Ламин Ямаль является самым молодым игроком в истории финалов Евро. Атакующий полузащитник испанской сборной вышел на финальный поединок чемпионата Европы – 2024 против англичан в возрасте 17 лет и одного дня.

Представитель "Барселоны" улучшил достижение португальца Ренату Саншеша, который сыграл в финале Евро-2016 с Францией в возрасте 18 лет и 327 дней.

🇪🇸 Lamine Yamal (1 passe décisive) devient le plus jeune joueur à être décisif lors d'une finale en tournoi majeur (17 ans et 1 jour). #ESPENG #EURO2024 — Stats Foot (@Statsdufoot) July 14, 2024

Плюс к этому Ямаль стал самым молодым автором голевого паса в финалах крупных турниров. В противостоянии с англичанами Ламин ассистировал Нико Уильямсу.

"Я счастлив и сбылась мечта. Это лучший подарок, который я только мог получить. Хочу отметить победу со своей семьей. Когда Англия сравняла счет, то начала давить, но наша команда, в каком бы положении она ни была, всегда возвращается и в итоге побеждает. Мои партнеры помогают мне, и мне с ними очень комфортно". Ламин Ямаль

Плюс ко всему, Ламин Ямаль объявлен лучшим ассистентом Евро-2024. На турнире в Германии 17-летний футболист записал на свой счет четыре результативных паса. В этой гонке он опередил полузащитника сборной Голландии – Хави Симонса, который сделал три голевые передачи.

Ямаль за день финала Евро-2024 справил свое 17-летие. А перед началом нынешнего чемпионата Европы его хотели купить за 250 млн евро, но "Барселона" отказалась от крупного предложения.

