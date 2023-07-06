Двое детей утонули в канале в Экибастузе

Двое детей утонули в канале имени Сатпаева близ Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента по ЧС области, дети вышли из дома вечером и направились в сторону канала.

"5 июля в селе Байет два мальчика, ученики 6 и 7 классов, вышли из дома в 18.00 в сторону канала и пропали. Родителей и других взрослых рядом не было. Их вещи были обнаружены на берегу". ДЧС Павлодарской области

Местные СМИ пишут, что дети были 2009 и 2010 годов рождения.

Тело первого ребенка обнаружили около 1:00 6 июля в 50 метрах от найденных вещей, тело второго вытащили из водоема в 6:18.