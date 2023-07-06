Как Алматы празднует День столицы

Сегодня во всех районах южной столицы люди празднуют 25-летие Астаны. Zakon.kz побывал в одном из городских парков.

Утром в Family парке начался концерт. Мероприятие открылось под ласкающие ухо каждого казахстанца звуки домбры.

Фото: Zakon.kz

Далее на сцене появился шоу-балет. Девушки в ярких национальных нарядах выступили перед зрителями, пришедшими в этот июльский день насладиться зрелищем.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Их сменил любимец публики Жолбарыс Сейфуллин. Артиста встретили восторженными возгласами. Даже пожилые алматинцы, не сумев усидеть на месте, пустились в пляс под его зажигательные песни.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

А вот выступление детского хора, казалось, растрогало благодарного зрителя. В репертуаре юных звездочек в числе прочего оказалась и композиция "Пусть всегда будет солнце". Им от души подпевали слушатели всех возрастов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ярких выступлений было много. Зажег этнический ансамбль, поразил красотой танец под "Көзімнің қарасы". Горожане то танцевали, то просто наслаждались приятной музыкой.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Атмосфера праздника царила сегодня во всем парке. Прогуливались семьи, мелькали дети с мороженым, аттракционы радовали маленьких посетителей.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz