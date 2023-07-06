Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как Алматы празднует День столицы

праздник Фото: Zakon.kz
Сегодня во всех районах южной столицы люди празднуют 25-летие Астаны. Zakon.kz побывал в одном из городских парков.

Утром в Family парке начался концерт. Мероприятие открылось под ласкающие ухо каждого казахстанца звуки домбры.

игра на домбре

Фото: Zakon.kz

Далее на сцене появился шоу-балет. Девушки в ярких национальных нарядах выступили перед зрителями, пришедшими в этот июльский день насладиться зрелищем.

балет

Фото: Zakon.kz

балет

Фото: Zakon.kz

Их сменил любимец публики Жолбарыс Сейфуллин. Артиста встретили восторженными возгласами. Даже пожилые алматинцы, не сумев усидеть на месте, пустились в пляс под его зажигательные песни.

Жолбарыс Сейфуллин

Фото: Zakon.kz

Жолбарыс Сейфуллин

Фото: Zakon.kz

А вот выступление детского хора, казалось, растрогало благодарного зрителя. В репертуаре юных звездочек в числе прочего оказалась и композиция "Пусть всегда будет солнце". Им от души подпевали слушатели всех возрастов.

детский хор

Фото: Zakon.kz

детский хор

Фото: Zakon.kz

детский хор

Фото: Zakon.kz

Ярких выступлений было много. Зажег этнический ансамбль, поразил красотой танец под "Көзімнің қарасы". Горожане то танцевали, то просто наслаждались приятной музыкой.

выступление

Фото: Zakon.kz

выступление

Фото: Zakon.kz

Атмосфера праздника царила сегодня во всем парке. Прогуливались семьи, мелькали дети с мороженым, аттракционы радовали маленьких посетителей.

аттракцион

Фото: Zakon.kz

аттракцион

Фото: Zakon.kz

аттракцион

Фото: Zakon.kz

Читайте также

Ерке Есмахан показала, чем занимаются ее сын и муж на Мальдивах

Стали известны имена обладателей национальной телевизионной премии "Тұмар-2023"

Шварценеггер заявил, что фильм "Терминатор" предсказал будущее

Ирина Мишура
Астана Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте
В Алматы повысят стоимость проезда в автобусах
Токаев подписал закон о ядерной безопасности на бывшем Семипалатинском полигоне
Токаев подписал закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
В Алматы повысят стоимость проезда в общественном транспорте
100 тенге вместо 80: как алматинцы отреагировали на грядущее повышение стоимости проезда
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления