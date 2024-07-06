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Город креативных: как астанчане празднуют День города

Астана, праздник, народные гуляния , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 20:50 Фото: Zakon.kz
Астана празднует свое 26-летие. В центре всех праздничных мероприятий – юные жители столицы. Для них с раннего утра на разных площадках устраивают разные активности. Одна из них Creative summer, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие, ставшее традиционным, проходит в этом году на излюбленной горожанами площадке – столичном Арбате. Проходит оно при поддержке Дирекции по проведению культурных мероприятий" акимата города Астаны. 

Астана, праздник, народные гуляния , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 20:50

Фото: Zakon.kz

Оно началось в 16:00 и продлится до 23:00. 

Астана, праздник, народные гуляния , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 20:50

Фото: Zakon.kz

Creative summer состоит из нескольких блоков: для самых юных гостей свою развлекательную программу подготовили аниматоры и столичный театр кукол. 

Астана, праздник, народные гуляния , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 20:50

Фото: Zakon.kz

Дети, которые не любят бегать и прыгать, могли порисовать. Для них предусмотрели специальную зону для творчества.

Астана, праздник, народные гуляния , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 20:50

Фото: Zakon.kz

Недалеко разместились мастера – аквагрима.

Астана, праздник, народные гуляния , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 20:50

Фото: Zakon.kz

"В программе у нас  предусмотрено выступление детских коллективов, коллективы эвент-агентств. Проходит пленэр художников. В его рамках дети разрисовывают домики. Также у нас планируется выступление ансамбль "Жигер" и творческих коллективов, которые занимаются по программе "АртСпорт", – сообщила режиссер проекта Замзагуль Сагиева. 

Следует отметить, что все сегодня было для детей совершенно бесплатно. 

Астана, праздник, народные гуляния , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 20:50

Фото: Zakon.kz

"Мы пришли сюда с детьми. Рядом живем, вышли прогуляться, посмотреть, а здесь такой концерт устроили. Сыну очень понравилась зона живописи – он с удовольствием рисует", – говорит жительница  Астаны Гулвира Муканова. 

Здесь же недалеко разместились уличные музыканты. Юные домбристы устроили зрелищное шоу.

Всего в честь Дня города в Астане проходит около 100 разноплановых мероприятий. Для жителей и гостей города подготовили концертные программы, фестивали, спортивные турниры и много другое.

В частности, сегодня стартовал первый Международный фестиваль уличных театров "Театральная Евразия". В мероприятии принимают участие эстонские, польские, российские и казахстанские театральные коллективы и артисты.

Астана, праздник, народные гуляния , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 20:50

Фото: Zakon.kz

В 20:00 в Амфитеатре состоится праздничный концерт "Астана – арман қала" с участием артистов Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева. 


Главное торжество  пройдет на площадке ЭКСПО – здесь состоится праздничный концерт под открытым небом OPEN AIR. По завершению концерта планируется световое дрон-шоу "ASPAN".

Напомним, для шоу дронов в небо будут запущены 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов – пиротехнические дроны. Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов. Шоу будет организовано за счет спонсорских средств.

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